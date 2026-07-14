Salió a la luz la decisión que habría tomado Jáminton Campaz tras las amenazas recibidas

Luego de la eliminación en la Copa del Mundo 2026, la Federación Colombiana de Fútbol reveló que Jáminton Campaz y sus familiares fueron víctimas de amenazas.

El extremo 'tricolor' tuvo un 'mano a mano' en el segundo tiempo extra, pero su remate se fue desviado por encima del arco.

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"Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", escribió Jáminton Campaz en sus redes sociales.

Mientras tanto, la Federación Colombiana de Fútbol no solo rechazó lo sucedido, sino que le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar con celeridad y tomar las acciones correspondientes.

Además, en las últimas horas salió a la luz la decisión que habría tomado el jugador de Rosario Central para proteger su seguridad.

Esta habría sido la decisión tomada por Jáminton Campaz, de la Selección Colombia, tras las amenazas recibidas

Según diarios internacionales como Diario Sport y L'Equipe, Jáminton Campaz no regresó con el resto de la delegación a Colombia.

Y es que, luego de leer las amenazas, habría preferido viajar hacia otro rumbo para evitar acciones que representaran un peligro para él y sus seres queridos.

Este fue el duro comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol tras las amenazas contra Jáminton Campaz

El 10 de julio de 2026, la Federación Colombiana de Fútbol se pronunció y pidió judicialización para los responsables de amenazar a Jáminton Campaz.

"Ningún deportista, ni ningún miembro de su entorno, debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo", redactó la FCF.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jáminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la Selección Colombia y a la delegación en general. Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos", se añadió.