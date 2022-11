¿El anuncio de su salida tuvo que ver?: Alfredo Arias tras la paliza del Pereira 5-1 a Santa Fe

Deportivo Pereira le propinó una dura goleada a Independiente Santa Fe en la quinta jornada de la Liga BetPlay 2022-II, luego de derrotarlo 5-1 y bajar al cuadro ‘Cardenal’ a la tercera posición.

En una semana movida para Santa Fe por el anuncio de Alfredo Arias de abandonar el equipo al final de semestre para dirigir a Peñarol de Uruguay, el equipo ‘Cardenal’ se complicó y ahora no depende de si solo para clasificar a la final.

“Nos pasó todo lo que uno no quiere que le pase en algún partido. El rival estuvo muy bien, recibimos muy rápido el gol y cometimos errores aparte de las virtudes de los delanteros del rival. Perdimos los duelos constantemente con esos dos jugadores y en esta instancia yo creo que veníamos mejor que nunca, porque estamos jugando mejor con un equipo sólido y fuerte, llevábamos seis partidos sin perder, pero hoy no sirvió de nada todo eso si se pierde”, fueron las primeras declaraciones del técnico uruguayo.

Con un clásico contra Millonarios en la última fecha, Alfredo Arias le habló al hincha de Santa Fe y aseguró que el encuentro del miércoles “van a ganar” y que la afición deberá estar presente.

“El hincha sabe cuándo tiene que ir. Yo creo que saben que tienen que ir. Pasará lo que pasará en este partido, sabíamos que teníamos que ir a ganar el miércoles y vamos a hacerlo. Va a ser parejo como todos los de este semestre, pero confío que estos muchachos se levanten de una derrota dura y corrijamos los errores. La gente sabe que tiene que ir”

¿El anuncio de su salida tuvo que ver?, la respuesta de Alfredo Arias

En sus últimas declaraciones, el técnico uruguayo fue preguntado sobre si el anuncio de su salida tuvo que ver en la goleada propinada por el Pereira contra su equipo.

“Es una pregunta que la verdad no merece respuesta. Al menos que alguien no entienda de fútbol, los jugadores no dependen de si se hace un anuncio o no, ni los rivales juegan mejor o no. Los partidos de fútbol se ganan jugando, a veces le damos demasiada importancia a cosas que no influyen. Pudo haber influido en mi decisión es que compliqué al presidente y que yo tuve que salir a aclarar cosas que hubiera querido hacer cuando terminara el campeonato. No tiene nada que ver con lo que pasó hoy”

Con un panorama distinto al de hace una fecha donde dependía de si solo, Independiente Santa Fe que deberá vencer a Millonarios y esperar que Pereira empate o caiga contra Junior de Barranquilla para clasificar a la final de la Liga BetPlay 2022-II.

