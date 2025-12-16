¡Alfredo Arias rompió su mala racha en el fútbol colombiano! Campeón tras ocho intentos fallidos

Junior de Barranquilla es campeón de la Liga BetPlay 2025-II tras superar a Deportes Tolima en la gran final. El equipo dejó todo encaminado en el partido de ida en el estadio Metropolitano con un contundente 3-0 y ahora ratificaron el logro en el Murillo Toro de Ibagué.

El equipo llegó a su undécima estrella de la mano del técnico uruguayo Alfredo Arias, quien arribó al fútbol colombiano en 2020 y desde entonces venía buscando el camino para conquistar su primer título. Luego de ocho intentos fallidos, la novena fue la vencida.

El recorrido de Alfredo Arias en el FPC

Arias llegó al fútbol colombiano para 2020 en Deportivo Cali, equipo al que logró clasificar a las finales de ese año, pero cayó en cuartos de final enfrentando a La Equidad. Se quedó para el primer semestre de 2021, donde cayó en la misma instancia ante Deportes Tolima. Dirigió algunos partidos en la segunda mitad del año, pero fue destituido y reemplazado por Rafael Dudamel, quien se alzó con el título en diciembre.

Un año después fue presentado por Independiente Santa Fe, equipo que pintaba para campeón, pero se filtró una negociación avanzada para dirigir a Peñarol en su país, el equipo se cayó en cuadrangulares y no pudo llegar a la final.

Meses después fue presentado como DT de Independiente Medellín, llegando a la final en su primer semestre dirigido, pero perdió ante su actual club, Junior. El proceso se prolongó, pero al siguiente semestre no se clasificó a finales y en 2024-II lo destituyeron al cabo de cinco partidos.

En enero de 2025 regresó a Deportivo Cali, buscando quien ayudara al equipo a salir de los malos años que han venido atravesando, pero al igual que muchos otros entrenadores no pudo marcar diferencias y terminó en el puesto 13 de la tabla.

Alfredo Arias y su redención en Barranquilla

Su llegada a Junior de Barranquilla a mediados de 2025 fue recibida con escepticismo de los hinchas, considerando su historial reciente. Sin embargo, a pesar de los altibajos, el equipo cabalgó el 'todos contra todos' siendo líderes durante gran parte de esta fase.

En cuadrangulares se impusieron al 'grupo de la muerte', superando a América de Cali, Atlético Nacional y al Independiente Medellín, para coronarse con la estrella ante un prometedor Tolima. Después de muchos intentos, por fin llegó el primer festejo para Arias en Colombia.