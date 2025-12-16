CANAL RCN
Deportes

¡Junior, el nuevo campeón del fútbol colombiano!

Junior llegó a once estrellas en su palmarés luego de imponerse frente a Deportes Tolima.

José Enamorado
Foto: @JuniorClubSA

Sergio García

diciembre 16 de 2025
09:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La noche de este martes 16 de diciembre quedó grabada para siempre en la memoria de Barranquilla. Junior se coronó campeón del fútbol colombiano tras imponerse con autoridad a Deportes Tolima en la gran final de la Liga BetPlay 2025-II, cerrando la serie con un amplio marcador global que ratificó su superioridad a lo largo de los dos partidos. El equipo dirigido por Alfredo Arias levantó así su estrella número 11, consolidándose como uno de los clubes más grandes y ganadores del país.

La alegría se adelantó a la Navidad en la capital del Atlántico. Desde temprano, la ciudad respiró ambiente de final y terminó celebrando un título que se construyó con carácter, fútbol y una contundencia que no dejó margen para la duda. Junior fue un campeón de principio a fin en la serie decisiva, imponiendo condiciones tanto en casa como fuera de ella.

¿Por quién votó James Rodríguez para el premio The Best?
RELACIONADO

¿Por quién votó James Rodríguez para el premio The Best?

Un golpe de autoridad en Barranquilla

La final comenzó a definirse en el estadio Metropolitano, donde Junior firmó una actuación memorable al derrotar 3-0 a Deportes Tolima. Aquel resultado no solo le dio una ventaja considerable, sino que marcó el tono de la serie. El conjunto rojiblanco fue intenso, preciso y eficaz, mostrando una versión sólida en todas sus líneas y aprovechando cada error del rival.

Con ese triunfo, Junior no solo ganó en el marcador, sino también en lo anímico. El equipo entendió el contexto, manejó los tiempos del partido y dejó claro que estaba preparado para asumir la presión de una final. La hinchada respondió con un marco imponente y empujó a un plantel que jugó con convicción y personalidad.

Una consagración con carácter en Ibagué

Lejos de especular en el partido de vuelta, Junior viajó a Ibagué con la determinación de cerrar la serie con autoridad. Y así lo hizo. En un encuentro exigente, el conjunto barranquillero volvió a mostrar su jerarquía y se impuso 0-1, incluso jugando con un hombre menos tras la expulsión de Paiva.

Tolima vs. Junior: la cifra económica que se llevará el campeón de Liga BetPlay II-2025
RELACIONADO

Tolima vs. Junior: la cifra económica que se llevará el campeón de Liga BetPlay II-2025

Ese triunfo en condición de visitante terminó de confirmar la grandeza del campeón. Junior supo resistir, ordenarse tácticamente y golpear en el momento justo, demostrando que el título no fue producto de una noche inspirada, sino de un proyecto sólido y bien ejecutado.

Con este campeonato, Junior alcanza 11 títulos de Liga, reafirma su protagonismo histórico y cierra el 2025 como el mejor equipo del país. Barranquilla celebra, el rojiblanco sonríe y el fútbol colombiano reconoce a un campeón indiscutido que supo ganar con fútbol, carácter y autoridad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

¿Por quién votó James Rodríguez para el premio The Best?

Independiente Santa Fe

¡Revolcón en Independiente Santa Fe! Se revelaron nuevas salidas inesperadas

Manchester United

Dos gigantes de la Premier League van por Daniel Muñoz: esto dicen en Inglaterra

Otras Noticias

Ejército Nacional

Cronología sobre helicópteros MI-17: historia detrás del millonario contrato que genera dudas

El ojo de la polémica está en Vertol System, la empresa que genera cuestionamientos sobre la transparencia.

Resultados lotería

Super Astro Luna: revelan número y signo ganador de hoy 16 de diciembre de 2025

¡Siguen revelándose ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 16 de diciembre de 2025! Descubra el resultado exacto.

Donald Trump

Ultimátum de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro: “Está completamente rodeado”

Artistas

Una de las influencer más reconocidas del país reveló que su mamá fue víctima de brujería: este fue su relato

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno