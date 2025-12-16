¡Junior, el nuevo campeón del fútbol colombiano!

La noche de este martes 16 de diciembre quedó grabada para siempre en la memoria de Barranquilla. Junior se coronó campeón del fútbol colombiano tras imponerse con autoridad a Deportes Tolima en la gran final de la Liga BetPlay 2025-II, cerrando la serie con un amplio marcador global que ratificó su superioridad a lo largo de los dos partidos. El equipo dirigido por Alfredo Arias levantó así su estrella número 11, consolidándose como uno de los clubes más grandes y ganadores del país.

La alegría se adelantó a la Navidad en la capital del Atlántico. Desde temprano, la ciudad respiró ambiente de final y terminó celebrando un título que se construyó con carácter, fútbol y una contundencia que no dejó margen para la duda. Junior fue un campeón de principio a fin en la serie decisiva, imponiendo condiciones tanto en casa como fuera de ella.

Un golpe de autoridad en Barranquilla

La final comenzó a definirse en el estadio Metropolitano, donde Junior firmó una actuación memorable al derrotar 3-0 a Deportes Tolima. Aquel resultado no solo le dio una ventaja considerable, sino que marcó el tono de la serie. El conjunto rojiblanco fue intenso, preciso y eficaz, mostrando una versión sólida en todas sus líneas y aprovechando cada error del rival.

Con ese triunfo, Junior no solo ganó en el marcador, sino también en lo anímico. El equipo entendió el contexto, manejó los tiempos del partido y dejó claro que estaba preparado para asumir la presión de una final. La hinchada respondió con un marco imponente y empujó a un plantel que jugó con convicción y personalidad.

Una consagración con carácter en Ibagué

Lejos de especular en el partido de vuelta, Junior viajó a Ibagué con la determinación de cerrar la serie con autoridad. Y así lo hizo. En un encuentro exigente, el conjunto barranquillero volvió a mostrar su jerarquía y se impuso 0-1, incluso jugando con un hombre menos tras la expulsión de Paiva.

Ese triunfo en condición de visitante terminó de confirmar la grandeza del campeón. Junior supo resistir, ordenarse tácticamente y golpear en el momento justo, demostrando que el título no fue producto de una noche inspirada, sino de un proyecto sólido y bien ejecutado.

Con este campeonato, Junior alcanza 11 títulos de Liga, reafirma su protagonismo histórico y cierra el 2025 como el mejor equipo del país. Barranquilla celebra, el rojiblanco sonríe y el fútbol colombiano reconoce a un campeón indiscutido que supo ganar con fútbol, carácter y autoridad.