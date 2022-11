No va más: Alfredo Arias anunció que deja Santa Fe para dirigir Peñarol

El entusiasmo que se vivía en las toldas de Independiente Santa Fe fue interrumpido por un terremoto inesperado que empezó a sentirse desde el miércoles pasado. En la previa del partido contra Junior de Barranquilla, hubo una noticia con epicentro en Uruguay que estremeció fuerte en el entorno 'cardenal'.

Medios 'charrúas' aseguraron que Alfredo Arias tenía todo acordado para dejar al 'león' y regresar a su país de nacimiento para dirigir a un grande: Peñarol, que se quedó sin técnico tras el despido de Leonardo Ramos. De hecho, la información marcaba que el anuncio se iba a dar el jueves, pero la victoria en cuadrangulares cambió todo.

Alfredo Arias dejará Santa Fe

En rueda de prensa ofrecida este viernes, Arias confirmó que por un tema personal había decidido regresar a Uruguay al final del semestre y en el medio de esa decisión, llegó una oferta para dirigir a Peñarol, la cual ha aceptado y espera finiquitar en las próximas horas.

Arias dijo que habló con el presidente Eduardo Méndez para comunicarle la situación y que él trato de retenerlo, pero el sueño de dirigir a un grande de su país sumado al inconveniente familiar que vive allá, no había forma de rechazar la propuesta, por lo que buscaron una salida negociada y en buenos términos.

"Él (Eduardo Méndez) ha hecho lo posible para que yo desista de esto, tratando de convencerme y ofrecerme un sin número de soluciones, pero la decisión es innegociable", declaró el DT.

"Para mi es un regalo de vida que pueda tener esa posibilidad (dirigir a Peñarol). El presidente escuchó mis palabras y me dio el permiso", añadió.

Acuerdo para no dirigir en Colombia

Méndez ratificó lo dicho por el entrenador y dijo que aunque le ofreció una mejora sustancial en su salario, entendió que la decisión se dio por otros factores que superaban el asunto económico y reveló una condición inédita que se firmó para poder llegar al acuerdo de rescindir el contrato.

"Se habló con el profe, se le ofreció todo. Hemos firmado un convenio en el que el profesor se compromete a no dirigir en Colombia por los próximos dos años. Aquí no prima la parte económica, sino la parte personal y familiar que vive", dijo.

¿Quién será el reemplazo de Arias?

"Laboralmente se ha llegado a un acuerdo en el que ni él ni Santa Fe se ven afectados. Si era imposible seguir, era mejor llegar a un acuerdo y no a una obligación de seguir. Le he pedido consejos sobre futuro y reemplazos porque creo que toca acomodarnos y no interrumpir el proceso que llevamos. Vamos a tratar de buscar lo mejor para reemplazarlo, pero será muy difícil porque el escalón lo dejó muy arriba", completó el directivo sobre el sucesor de Arias.

Además, Alfredo Arias confirmó que dejará de ser el entrenador de Santa Fe una vez termine la competencia del equipo en la Liga BetPlay, por lo que le quedan por delante dos partidos o en su defecto cuatro, en caso de clasificar a la final.

"A los primeros que les comuniqué fue al grupo. Yo lo que quiero es que acá termine este tema. Todo Santa Fe tenemos un sueño y no podemos tener nada que nos distraiga. Yo voy a dar todo en pos de lo que es un sueño para nosotros", dijo.

Después sobre una presunta vuelta al equipo más adelante, dijo "será en esta vida o en otra, pero a Santa Fe de que voy a regresar, voy a regresar".