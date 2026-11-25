En América de Cali están encantados con el portero brasileño Jean Fernandes, quien en el partido ante Deportivo Cali en los cuadrangulares fue el héroe con una doble atajada en los últimos minutos del encuentro, asegurando tres puntos vitales en los cuadrangulares finales.

Sin embargo, el guardameta tiene contrato con 'La Mechita' hasta diciembre de este año y todavía no hay señales de una posible renovación. De hecho, lo que se habla en la prensa es que estaría muy cerca de irse al fútbol mexicano.

Tras finalizar el clásico, el portero habló con la prensa y entregó detalles sobre su futuro, dejando claro que en este momento está pensando en salir campeón en las dos competencias que disputa el América.

¿Qué dijo Jean Fernandes sobre su futuro?

En diálogo con 'Zona Libre de Humo', se le planteó que el hincha quiere que se quede y que espera que firme la renovación. Ante eso, Fernandes agradeció por el cariño y por la confianza, asegurando que él y su familia están felices en Cali.

La verdad es que estoy muy contento aquí, mi familia también, pero ahora estoy muy enfocado en ganar los dos títulos, pelear por ambos con este equipo y después vamos a ver lo que pasa.

¿Qué se sabe sobre el futuro de Jean Fernandes?

De acuerdo a lo reportado por diferentes periodistas que cubren el mercado de fichajes, Fernandes ya tendría todo listo para convertirse en nuevo jugador del Necaxa de México, arreglando su vinculación como agente libre al tener menos de 6 meses de contrato.

Desde América de Cali expresaron que están interesados en su renovación y que trabajarán para poder concretarla, esperando que todavía no haya nada firmado con el equipo mexicano. Son optimistas para llegar a un acuerdo.