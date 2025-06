Alfredo Morelos le envió un 'sablazo' a Hugo Rodallega tras su cruce en el Santa Fe vs. Nacional

En la noche del jueves 12 de junio, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional jugaron en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la fecha cuatro de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I 2025.

El partido finalizó 1-2 a favor de Atlético Nacional luego de que Alfredo Morelos abrió el marcador al minuto 6, Hugo Rodallega empató al 25 y el 'búfalo' volvió a ampliar la ventaja al 36.

Sin embargo, los delanteros no solo fueron protagonistas por los goles, sino que también porque tuvieron un fuerte cruce luego de que Alfredo Morelos realizó un taco. Incluso, el árbitro Diego Ulloa intervino y le mostró tarjeta amarilla al goleador de Atlético Nacional.

Tras esa situación, Alfredo Morelos habló con los medios de comunicación en la zona mixta y, en el momento en el que le preguntaron por la jugada, envió un contundente 'sablazo'. ¿Cuál fue?

Este fue el 'sablazo' que Alfredo Morelos le envió a Hugo Rodallega tras su polémica en el Santa Fe vs. Atlético Nacional

"Si nosotros en el fútbol no podemos hacer jugadas, estamos jodidos, con todo respeto. Yo no lo hice para provocar a ningún jugador ni a la hinchada, sino que estoy jugando mi fútbol, lo que sé y lo que he venido demostrando en Atlético Nacional", aseguró Alfredo Morelos.

"Él me empezó a insultar, no voy a decir lo que me dijo, pero eso es parte del fútbol también. A ellos les tocó disfrutar en nuestra casa y hoy nos vamos victoriosos nosotros", complementó el atacante de Atlético Nacional.

¿Cuándo vuelven a jugar Atlético Nacional e Independiente Santa Fe por los cuadrangulares de la Liga BetPlay I 2025?

Atlético Nacional e Independiente Santa Fe volverán a jugar el próximo lunes 16 de junio, por la fecha cinco de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I 2025.

Los 'cardenales' enfrentarán a Once Caldas, a las 6:15 de la tarde, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, mientras que los 'verdolagas' se medirán ante Millonarios, a las 8:20 de la noche, en el Atanasio Girardot.