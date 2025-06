"Están acabando el fútbol": críticas por ‘pataleta’ de Rodallega por jugada de Morelos

Una situación poco frecuente vivió el fútbol colombiano en la noche del jueves 12 de junio en el estadio El Campín de Bogotá. Durante el encuentro entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, cuando el conjunto verdolaga vencía en el marcador, el delantero Alfredo Morelos decidió ejecutar un taco en plena jugada, algo que forma parte de los recursos técnicos que tiene cualquier jugador para darle dinámica y sorpresa al juego. Sin embargo, aquel simple acto desató la ira de Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, que consideró aquel taco como una falta de profesionalismo y una provocación hacia el equipo cardenal.

El cruce comenzó cuando Morelos, en lugar de dar un pase de forma convencional, decidió dejar el balón atrás con el talón. Esto, que en muchos casos es considerado una expresión de habilidad en el terreno de juego, fue interpretado de forma muy distinta por Rodallega, que de inmediato se dirigió hacia el delantero de Atlético Nacional para recriminarle enérgicamente aquel gesto. Afortunadamente, Morelos decidió no entrar en la discusión y optó por dar la espalda, evitando así que el altercado creciera en tamaño.

La tarjeta amarilla que despertó críticas en redes

Sin embargo, el encuentro vivió instantes de tensión cuando otros jugadores de ambas escuadra rodearon a Rodallega y Morelos. La situación llevó al árbitro central a intervenir mostrando una tarjeta amarilla… pero sorprendentemente no al capitán de Santa Fe, sino al propio Morelos, como si aquel taco hubiera estado en contra del espíritu deportivo. Esto despertó críticas tanto en redes sociales como en algunos periodistas deportivos, quienes consideraron desmedida la sanción en un procedimiento que es parte del espectáculo del fútbol.

“Están acabando el fútbol”, se leía en redes de hinchas inconformes con la amarilla. “Si en el fútbol no podemos expresar lo que sabemos, están matando el espectáculo”, comentó más de un aficionado. Por su parte, el delantero de Atlético Nacional se refirió al tema en la zona mixta al finalizar el encuentro. “Si en el fútbol no podemos hacer jugadas, estamos jodidos. No lo hice para provocar. Me empezó a insultar y eso también hace parte del fútbol”, afirmó Morelos, restándole importancia al asunto pero mostrando sorpresa por la sanción en un acto que, bajo cualquier criterio, es parte de la riqueza de este deporte.