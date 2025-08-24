CANAL RCN
Deportes

🔴EN VIVO🔴 América de Cali vs. Atlético Nacional: ¡hay clásico en la Liga BetPlay II 2025!

Conéctese con todas las emociones que dejará el clásico entre América de Cali y Atlético Nacional, en el Pascual Guerrero.

Foto: América de Cali y Atlético Nacional en Instagram.

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
04:31 p. m.
América de Cali y Atlético Nacional, que vienen de quedar eliminados en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, se juegan un partido muy importante este 24 de agosto de 2025.

El encuentro se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, iniciará a las 6:20 de la tarde y será arbitrado por Bismark Santiago, del Atlántico.

En la Liga BetPlay II 2025, América de Cali no conoce la victoria desde hace tres fechas debido a que perdió con Independiente Santa Fe, Deportes Tolima y Deportivo Pereira.

Mientras tanto, Atlético Nacional tampoco ganó en la última fecha debido a que, en el estadio Atanasio Girardot, empató 2-2 vs. Fortaleza.

¿Cómo van América de Cali y Atlético Nacional en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025?

Con siete partidos jugados, Atlético Nacional en estos momentos es sexto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras haber sumado 12 puntos (tres victorias, tres empates y una derrota).

Por su parte, América de Cali, que solo ha jugado cinco partidos, está en la posición 18 debido a que solo ha conseguido 4 puntos (una victoria, un empate y tres derrotas).

¿Cómo quedó el último partido entre América de Cali vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay II 2025?

América de Cali y Atlético Nacional jugaron por la fecha 8 de la Liga BetPlay I 2025, en el estadio Atanasio Girardot.

En esa ocasión, la institución 'verdolaga' se impuso en su cancha con marcador de 1-0 y el único gol del partido lo hizo Alfredo Morelos al minuto 45.

 

