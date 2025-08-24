CANAL RCN
América de Cali y Atlético Nacional empataron 1-1 en el Pascual Guerrero: vea el video de los golazos

Aunque ambos equipos necesitaban la victoria, no pudieron conseguirla. Vea los goles del partido.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
08:49 p. m.
América de Cali y Atlético Nacional se encontraron en el Pascual Guerrero para jugar el partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga BetPlay II 2025.

Ambos equipos necesitaban ganar, teniendo en cuenta que quedaron eliminados de los torneos internacionales. Además, ninguno sumó de a tres en la última fecha del rentado local.

América de Cali 1 vs. Atlético Nacional 1: reviva los mejores momentos del partido
Sin embargo, tras los 90 minutos, empataron 1-1 y dividieron puntos. Atlético Nacional se adelantó en el marcador al minuto 18 y América de Cali encontró el empate al 29.

En video: estos fueron los golazos del 1-1 entre América de Cali y Atlético Nacional

En el minuto 17, América de Cali intentó salir jugando desde el fondo, pero Cristian Tovar se equivocó al intentar entregarle un pase a la zona de volantes, Jorman Campuzano se anticipó y Alfredo Morelos quedó mano a mano con el arquero Jorge Soto y lo venció con un fuerte derechazo a ras de piso.

Tras esa situación, América de Cali trató de tener la pelota y lanzarse al ataque para encontrar rápido el empate y, sobre el minuto 29, Rafael Carrascal envió un centre al área desde la banda derecha y Luis Ramos les ganó en el salto a los defensas de Atlético Nacional, cabeceó hacia el fondo de la red y decretó el 1-1.

Con este resultado, América de Cali continuó en la posición 18 con 5 puntos, mientras que Atlético Nacional se mantuvo en la sexta casilla con 13.

¿Cuáles son los siguientes partidos de América de Cali y Atlético Nacional en la Liga BetPlay II 2025?

América de Cali volverá a jugar en la Liga BetPlay II 2025 el próximo domingo 31 de agosto. Ese partido será en condición de visitante, vs. Alianza, e iniciará a las 4:10 de la tarde.

Por su parte, Atlético Nacional también tendrá actividad el domingo 31 de agosto, pero en condición de local. Su rival será Envigado y la pelota comenzará a rodar a las 2:00 de la tarde.

 

