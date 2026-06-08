Alfredo Morelos se pronunció tras errar el penal en la final con Atlético Nacional

Atlético Nacional es subcampeón del fútbol colombiano tras no haber logrado superar a Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot, que llegó a Medellín con una ventaja de tres goles luego del compromiso de ida.

El equipo antioqueño ganó el partido 1-0, pero no fue suficiente. En un momento clave el árbitro pitó un penal a favor que los podía acercar más en el marcador global, pero Alfredo Morelos desperdició la ocasión y mandó el balón por fuera del arco.

¿Qué dijo Alfredo Morelos tras fallar el penal definitivo?

Tras el final del compromiso, Morelos habló con Win Sports en donde reconoció su falla y se disculpó con la hinchada de Nacional tras no conseguir el objetivo de bordar la estrella 19 en la camiseta.

Triste. Hay que seguir, la vida sigue y hay que levantarnos. Van a ser días difíciles, pero hay que dar la cara ante todo y Dios sabe lo que tiene para nosotros más adelante.

Sobre el penal, Morelos dijo. "Somos un equipo que está enfocado siempre en pelear finales y llegamos hasta el final. Con mucha responsabilidad hay que asumir las cosas, intentamos, luchamos, no se me dio el penalti, pero creo que si se me da hubiese sido la cosa diferente, pero bueno".

Morelos también indicó que existe comunicación con Edwin Cardona para definir al encargado de cobrar los penales, dependiendo los momentos de partido y aseguró que el '10' fue quien tomó la decisión de darle el balón para cobrar.