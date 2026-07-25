Golpe en Argentina: River Plate confirmó la salida de Juan Fernando Quintero

La segunda etapa de Juan Fernando Quintero en River Plate llegó oficialmente a su fin. El conjunto argentino confirmó la rescisión de mutuo acuerdo del contrato del mediocampista colombiano, quien deja la institución tras varias semanas marcadas por rumores, diferencias deportivas y declaraciones que anticipaban un desenlace inevitable.

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Con el anuncio, el volante de 33 años queda como agente libre y podrá negociar su futuro con cualquier equipo. Aunque su más reciente ciclo no tuvo el protagonismo esperado, su nombre seguirá ligado para siempre a uno de los capítulos más importantes en la historia del club 'millonario'.

River Plate confirmó la salida de Juan Fernando Quintero

A través de un comunicado oficial, River Plate informó que ambas partes decidieron poner fin al vínculo contractual de manera consensuada.

"El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual", señaló la institución.

El equipo también aprovechó el mensaje para agradecer el legado del colombiano. "El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos".

Finalmente, River le deseó "todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional", cerrando oficialmente una relación que dejó títulos, goles memorables y un lugar especial entre los hinchas.

Las diferencias con Eduardo Coudet aceleraron su despedida

La salida de Quintero se produjo pocos días después de unas declaraciones que generaron gran repercusión en Argentina. Desde Miami, el colombiano aseguró que no era una prioridad para el entrenador Eduardo Coudet y dejó entrever su inconformidad con la falta de minutos.

"Con el Chacho no tuve la mayor continuidad, incluso en la final jugué solo cinco minutos", expresó el mediocampista, evidenciando el distanciamiento con el cuerpo técnico.

Tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, Quintero también extendió su licencia por asuntos personales, situación que aumentó la tensión dentro del club.

Ahora, con la rescisión ya oficializada, el creativo antioqueño inicia una nueva etapa como jugador libre. Mientras analiza su próximo destino, River Plate cierra otro capítulo con uno de los futbolistas más talentosos que ha vestido su camiseta en los últimos años, recordado especialmente por su protagonismo en las conquistas más importantes de la institución.