CANAL RCN
Deportes

Atlético Nacional, eliminado de Libertadores tras caer en penales ante Sao Paulo: Marino Hinestroza falló

Atlético Nacional sufrió un duro golpe en el Morumbí: quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer en los penales ante Sao Paulo.

Atlético Nacional quedó eliminado de Copa Libertadores ante Sao Paulo
Atlético Nacional

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
09:49 p. m.
La llave de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Sao Paulo tuvo todos los condimentos de una serie copera: goles tempraneros, un penal decisivo, una expulsión polémica y una definición cargada de tensión.

Tras el 0-0 en Medellín, el duelo de vuelta en el estadio Morumbí terminó 1-1, obligando a que todo se definiera desde los doce pasos.

El inicio fue cuesta arriba para los dirigidos por Javier Gandolfi. Apenas a los 3 minutos, André Silva abrió el marcador de cabeza para el conjunto brasileño, encendiendo la fiesta en las tribunas del Morumbí. Sin embargo, Atlético Nacional no bajó los brazos y, con el correr de los minutos, comenzó a equilibrar el trámite del partido.

El gol de Morelos y la polémica de Cardona

El premio al esfuerzo llegó en el minuto 70’, cuando Alfredo Morelos se encargó de ejecutar un penal con categoría para igualar el marcador. La acción, sin embargo, no solo significó el empate, sino que también derivó en la expulsión de Edwin Cardona, quien en medio de la tensión celebró de forma desafiante frente a un rival y terminó viendo la segunda amarilla.

A pesar de la desventaja numérica, Nacional se defendió con orden e incluso tuvo chances de sorprender en el contraataque.

Una serie que se definió desde el punto penal

Con el empate 1-1 en los 90 minutos, la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores se definió en la tanda de penales en el estadio Morumbí. Atlético Nacional cayó en los penaltis 4-3 ante los brasileños.

Así fueron los cobros de Atlético Nacional

José Arias: falló
Jorman Campuzano: gol
Alfredo Morelos: gol
William Tesillo: gol
Marino Hinestroza: falló.

