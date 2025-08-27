CANAL RCN
Deportes

Nacional cumplió con el trámite y goleó a Quindío por la Copa BetPlay

Atlético Nacional derrotó a Deportes Quindío por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay.

Nacional
Foto: @nacionaloficial

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
10:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional cumplió con el trámite y superó con autoridad a Deportes Quindío en la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay. En la noche de este miércoles 27 de agosto, el conjunto antioqueño se impuso por 4-0 gracias a los goles de Alfredo Morelos, Andrés Felipe Román, Juan Manuel Rengifo y Elkin Rivero tomando una ventaja amplia que lo deja muy cerca de la siguiente fase.

El equipo dirigido por Javier Gandolfi asumió el control del juego desde el inicio. Morelos abrió el marcador con una definición oportuna en el área, mientras que Román amplió la diferencia tras una proyección por el costado derecho que sorprendió a la defensa rival. Cuando el compromiso se acercaba al final, Rengifo selló la goleada con un remate certero que dejó sin opciones al arquero del Quindío.

América sigue en caída libre y la sacó barata en Bucaramanga: nueva derrota por Copa BetPlay
RELACIONADO

América sigue en caída libre y la sacó barata en Bucaramanga: nueva derrota por Copa BetPlay

Superioridad clara y un funcionamiento en alza

Más allá del marcador, Nacional mostró un alto nivel colectivo, con solidez defensiva y creatividad en ataque. Supo manejar el balón con inteligencia, presionó en campo rival y no permitió que Quindío encontrara espacios para inquietar a su portero. Gandolfi destacó la seriedad con la que sus jugadores asumieron el compromiso, evitando cualquier exceso de confianza.

La llave se definirá en Armenia

Con la ventaja de tres goles, Nacional viajará al estadio Centenario con una posición privilegiada para cerrar la serie. Deportes Quindío necesitará una hazaña para revertir el resultado, mientras que los antioqueños buscarán mantener la concentración y asegurar su clasificación sin complicaciones.

Jugador de América tuvo fuerte cruce con hinchas durante el partido con Atlético Nacional
RELACIONADO

Jugador de América tuvo fuerte cruce con hinchas durante el partido con Atlético Nacional

El 3-0 logrado en Medellín deja a Atlético Nacional con la tarea bien encaminada y con la mira puesta en los cuartos de final, en un torneo que representa una oportunidad clave para consolidar el proyecto deportivo que lidera Javier Gandolfi.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez respondió, con insulto incluido, sobre la denuncia presentada en su contra

América de Cali

América sigue en caída libre y la sacó barata en Bucaramanga: nueva derrota por Copa BetPlay

Millonarios

Hernán Torres llamó directamente a un viejo arquero para Millonarios: ¿logrará ficharlo?

Otras Noticias

Redes sociales

Estrella de TikTok falleció a sus 28 años tras luchar contra una complicada enfermedad

La ‘influencer’ documentó en redes sociales su batalla contra el sarcoma sinovial en etapa 4.

Cárceles en Colombia

Descubrieron un call center criminal dentro de la cárcel de Cómbita: esto fue todo lo que hallaron

La estructura habría afectado a más de 10.000 personas y movía rentas ilícitas por más de $1.200 millones mensuales.

Finanzas personales

Tome nota: estos son los bancos que menos le cobran por retirar dinero en el extranjero

Artistas

La Liendra reapareció en las redes con múltiples heridas en la cara y causó preocupación: esto es lo que se sabe

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?