Nacional cumplió con el trámite y goleó a Quindío por la Copa BetPlay

Atlético Nacional cumplió con el trámite y superó con autoridad a Deportes Quindío en la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay. En la noche de este miércoles 27 de agosto, el conjunto antioqueño se impuso por 4-0 gracias a los goles de Alfredo Morelos, Andrés Felipe Román, Juan Manuel Rengifo y Elkin Rivero tomando una ventaja amplia que lo deja muy cerca de la siguiente fase.

El equipo dirigido por Javier Gandolfi asumió el control del juego desde el inicio. Morelos abrió el marcador con una definición oportuna en el área, mientras que Román amplió la diferencia tras una proyección por el costado derecho que sorprendió a la defensa rival. Cuando el compromiso se acercaba al final, Rengifo selló la goleada con un remate certero que dejó sin opciones al arquero del Quindío.

Superioridad clara y un funcionamiento en alza

Más allá del marcador, Nacional mostró un alto nivel colectivo, con solidez defensiva y creatividad en ataque. Supo manejar el balón con inteligencia, presionó en campo rival y no permitió que Quindío encontrara espacios para inquietar a su portero. Gandolfi destacó la seriedad con la que sus jugadores asumieron el compromiso, evitando cualquier exceso de confianza.

La llave se definirá en Armenia

Con la ventaja de tres goles, Nacional viajará al estadio Centenario con una posición privilegiada para cerrar la serie. Deportes Quindío necesitará una hazaña para revertir el resultado, mientras que los antioqueños buscarán mantener la concentración y asegurar su clasificación sin complicaciones.

RELACIONADO Jugador de América tuvo fuerte cruce con hinchas durante el partido con Atlético Nacional

El 3-0 logrado en Medellín deja a Atlético Nacional con la tarea bien encaminada y con la mira puesta en los cuartos de final, en un torneo que representa una oportunidad clave para consolidar el proyecto deportivo que lidera Javier Gandolfi.