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Hinchas de Argentina juntan firmas para repetir la final contra España: esta es la insólita razón

La hinchada argentina lanza una petición masiva para repetir la final del Mundial 2026 ante España. Califican el arbitraje de polémico y corrupto.

Foto: AFP

Noticias RCN

julio 23 de 2026
08:14 p. m.
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La controversia tras la definición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue al rojo vivo. Luego del triunfo de España 1-0 sobre Argentina en el Estadio Nueva York Nueva Jersey el pasado 19 de julio, una campaña masiva impulsada por la afición albiceleste exige a la FIFA la repetición del compromiso argumentando un arbitraje "polémico y corrupto".

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La petición, iniciada en la plataforma Change.org por la aficionada Gisela Sánchez, ya ha superado las 80.000 firmas en pocos días. La iniciativa solicita formalmente que el máximo organismo del fútbol mundial intervenga y revise el desempeño del árbitro principal del encuentro, el esloveno Slavko Vinčić.

Las razones detrás de esta recolecta de firmas

Según el texto vertido en la recolección de firmas, diversos aficionados denuncian que las decisiones arbitrales condicionaron el trámite del partido:

  • Expulsión de Enzo Fernández: La segunda tarjeta amarilla mostrada al mediocampista argentino en el tiempo suplementario dejó a la Albiceleste con 10 hombres.
  • Criterio en las amonestaciones: Cuestionan la disparidad en las faltas sancionadas durante los 120 minutos de juego.
  • Revisión en el VAR: Exigen la publicación de los audios del videoarbitraje sobre jugadas puntuales dentro del área.
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A pesar de la indignación de un sector de la hinchada, Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, desmarcó al arbitraje de la derrota al regresar a su país:

"Perdimos porque España fue mejor que nosotros. Somos grandes en la victoria y también hay que saber perder", sentenció el entrenador campeón en 2022.

¿Se repetirá la final? Esto dice la FIFA

A pesar de la repercusión mediática y el respaldo digital, la normativa de la FIFA es tajante respecto a este tipo de solicitudes.

En primera medida, aseguran que las peticiones en plataformas externas como Change.org no poseen carácter vinculante sobre los reglamentos del torneo

Por otro lado, las decisiones de apreciación técnica del árbitro no constituyen causa reglamentaria para anular o repetir un partido.

Este fenómeno guarda similitud con lo ocurrido en el Mundial de Catar 2022, cuando aficionados de la selección francesa reunieron miles de firmas pidiendo repetir la final tras caer ante Argentina, sin que ello modificara el resultado oficial.

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