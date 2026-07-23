Excompañero de James Rodríguez fue presentado en Millonarios: así lo anunciaron

Millonarios confirmó este jueves 23 de julio el fichaje de Jaine Stiven Barreiro, defensor colombiano con amplia experiencia en el fútbol mexicano y excompañero de James Rodríguez en León. El zaguero firmó por dos años y se convirtió en el sexto refuerzo del equipo para este semestre.

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Con 32 años y tras una década jugando en el exterior, Barreiro regresa al fútbol colombiano para fortalecer la defensa del conjunto embajador, que busca volver a conquistar la Liga BetPlay.

¿Quién es Stiven Barreiro, el nuevo refuerzo de Millonarios?

Tras superar los exámenes médicos, Jaine Stiven Barreiro fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Millonarios. El defensor llega procedente del Club León de México, donde compartió camerino con James Rodríguez durante su última etapa en el fútbol mexicano.

En sus primeras declaraciones como futbolista azul, el caleño expresó la emoción que representa vestir la camiseta del club bogotano.

Estoy muy emocionado de estar en este gran club. Desde muy chiquito quise venir aquí, por lo grande que es y para dejar una huella muy importante. Le voy a poner mucho amor a esta camiseta porque estoy muy feliz, aseguró.

Barreiro también describió las principales características de su juego y lo que espera aportar al equipo dirigido por David González.

Soy un defensa muy rápido. Me gusta salir con el balón dominado, soy fuerte en el juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo, y bastante competitivo, afirmó.

Con su llegada, competirá por un lugar en la defensa junto a Andrés Llinás, Jorge Arias, Sergio Mosquera y el juvenil Alex Moreno Paz.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Stiven Barreiro?

Nacido en Santiago de Cali, Barreiro debutó como profesional con Deportes Quindío en 2011 y posteriormente tuvo un breve paso por Independiente Santa Fe antes de dar el salto al fútbol mexicano en 2016.

Su primera experiencia internacional fue con Atlas. Más adelante defendió los colores de Pachuca y, desde 2020, inició la etapa más exitosa de su carrera en Club León.

Con el conjunto de Guanajuato conquistó el torneo Clausura 2020 y dos títulos internacionales, consolidándose como uno de los defensores colombianos con mayor regularidad en la Liga MX.

Ahora, después de diez años jugando fuera del país, Barreiro vuelve al fútbol colombiano para asumir un nuevo reto con uno de los clubes más tradicionales del país.

La incorporación del defensor representa la sexta contratación de Millonarios para este semestre y hace parte del plan del club para reforzar su plantilla con jugadores de experiencia de cara a la Liga BetPlay y los desafíos de la temporada.