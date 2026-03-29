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Los mejores memes que dejó la dura derrota de Colombia ante Francia en Estados Unidos

Colombia cayó 3-1 ante Francia en EE. UU. y las redes explotaron con memes. Reviva las mejores reacciones tras otra derrota del equipo nacional.

Alvaro Montero en Selección Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 29 de 2026
04:39 p. m.
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La Selección Colombia cayó 3-1 ante Francia en un amistoso disputado en Estados Unidos, y más allá del resultado, las redes sociales no tardaron en reaccionar.

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La derrota se suma al 2-1 frente a Croacia, completando una doble jornada poco favorable para el equipo nacional en esta fecha FIFA de marzo.

El rendimiento dejó preocupación entre los hinchas, especialmente porque Colombia venía de cerrar de buena manera las Eliminatorias. Sin embargo, en estos primeros partidos de preparación, el nivel mostrado ha estado por debajo de lo esperado, tanto en defensa como en ataque.

Redes sociales no perdonan: lluvia de memes

Como es habitual, los usuarios en redes sociales reaccionaron con humor ante la caída de Colombia. Los memes no se hicieron esperar y apuntaron directamente al rendimiento de algunos jugadores y a los errores puntuales que marcaron el partido.

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El arquero Álvaro Montero, junto a nombres como Juan David Cabal, Daniel Muñoz, James Rodríguez y Luis Suárez, fueron algunos de los más mencionados en las publicaciones. Muchos internautas cuestionaron que no aprovecharon la oportunidad de ser titulares.

Preocupación de cara al Mundial

Más allá de las bromas, el ambiente deja una sensación de alerta. Colombia mostró fallas en momentos clave y poca reacción ante un rival que fue efectivo.

El reto ahora será corregir rápidamente y recuperar el nivel, porque el margen de error se reduce pensando en lo que viene. Mientras tanto, los memes siguen siendo la forma en que los hinchas descargan la frustración tras una nueva derrota.

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