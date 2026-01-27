CANAL RCN
Susto en la Premier League: figuras del Tottenham se accidentaron en un Ferrari

Dos jugadores del Tottenham estuvieron involucrados en un accidente de tránsito en un Ferrari cuando se dirigían al aeropuerto. El club confirmó que ambos se encuentran bien.

Kolo Muani y Odobert salen ilesos de un accidente de tráfico
Foto: redes sociales

Noticias RCN

enero 27 de 2026
08:16 p. m.
Un gran susto sacudió al fútbol europeo en las últimas horas. Dos jugadores del Tottenham Hotspur estuvieron involucrados en un accidente de tránsito cuando se dirigían al aeropuerto para un compromiso internacional.

El protagonista principal fue Randal Kolo Muani, delantero francés de 27 años, quien sufrió un “accidente menor”, según confirmó el propio entrenador del club londinense. Junto a él también estuvo implicado su compañero Wilson Odobert, aunque este último viajaba en otro automóvil y se detuvo para auxiliarlo.

¿Qué se sabe del accidente que involucró a los jugadores del Tottenham?

De acuerdo con la información oficial entregada por el técnico Thomas Frank, ambos futbolistas salieron ilesos, al igual que las demás personas involucradas en el incidente.

“Randal está bien, fue solo un accidente menor”, señaló el entrenador en rueda de prensa, llevando tranquilidad a los hinchas.

El siniestro ocurrió cuando los jugadores se trasladaban hacia un aeropuerto de Londres para unirse a la delegación del Tottenham que viajaba a Alemania. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa un Ferrari con daños visibles, lo que generó preocupación inicial entre los seguidores del club.

Sin embargo, posteriormente se aclaró que el accidente se produjo por el reventón de una de las ruedas del vehículo en el que se movilizaba Kolo Muani.

¿Afecta el accidente el partido de Champions League?

El viaje tenía como destino Frankfurt, donde los Spurs enfrentarán al Eintracht Frankfurt en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

El encuentro es clave, ya que el equipo inglés busca asegurar su clasificación a los octavos de final.

Thomas Frank confirmó que, pese al susto, ambos jugadores estarán disponibles para el compromiso. Aunque no pudieron viajar inicialmente con el resto del plantel, se unirán más tarde a la expedición.

Así, lo que comenzó como una noticia alarmante terminó quedando en un susto, con final feliz para el Tottenham y para dos de sus atacantes, que podrán seguir siendo protagonistas dentro del campo de juego.

