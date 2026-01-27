CANAL RCN
Colombia Video

Revista médica internacional denuncia crisis del sistema de salud en Colombia

El artículo sostiene que las decisiones gubernamentales han debilitado la estructura del sistema, generando incertidumbre en pacientes y profesionales de la salud.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
08:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La prestigiosa revista British Medical Journal publicó un artículo titulado “Cómo los políticos destruyeron el sistema de salud en Colombia”, en el que expertos y asociaciones de pacientes responsabilizan al actual gobierno de la compleja situación que atraviesa el sector.

Internos de medicina en Colombia recibieron su primer pago mensual: ¿Cuánto ganarán?
RELACIONADO

Internos de medicina en Colombia recibieron su primer pago mensual: ¿Cuánto ganarán?

El texto, firmado por el periodista Luke Taylor, describe la crisis como un proceso político que debilitó el modelo de atención y puso en riesgo millones de vidas.

Críticas de expertos internacionales y nacionales

El especialista de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, afirmó en el artículo: “La tragedia es que todo esto era completamente evitable. Millones de vidas se han puesto en riesgo y la gente está muriendo”.

Fuerte llamado de la Corte Constitucional a los Planes Adicionales de Salud
RELACIONADO

Fuerte llamado de la Corte Constitucional a los Planes Adicionales de Salud

El escrito también hace referencia a las actuaciones del presidente Gustavo Petro, quien se propuso transformar el sistema de salud bajo la premisa de que las empresas no deberían involucrarse en la gestión de un derecho humano.

Por su parte, Diego Roseli, exprofesor de economía de la salud de la Universidad Javeriana, señaló que uno de los mayores errores ha sido la falta de experiencia en los nombramientos políticos. Criticó además los informes oficiales sobre el estado financiero de las EPS, calificándolos como “vergonzosos, plagados de errores y cálculos simplistas”.

Revelan nuevos testimonios de presuntas víctimas de acoso sexual por parte de Carlos Caicedo
RELACIONADO

Revelan nuevos testimonios de presuntas víctimas de acoso sexual por parte de Carlos Caicedo

Un modelo en crisis y debate político

El artículo sostiene que las decisiones gubernamentales han debilitado la estructura del sistema, generando incertidumbre en pacientes y profesionales de la salud. La publicación se suma a una serie de advertencias de gremios médicos y asociaciones de usuarios que han alertado sobre el deterioro en la atención y la sostenibilidad financiera del sector.

La crítica internacional refuerza el debate interno sobre la reforma sanitaria impulsada por el gobierno, que ha sido cuestionada por su impacto en la cobertura y la calidad del servicio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Terror en Cauca: detonación de drones con explosivos dejan un muerto y 15 heridos en El Plateado, Cauca

Gobierno Nacional

Ministro de Hacienda advirtió a la Corte que suspender la emergencia económica sería un error de alto costo

Daniel Quintero

Ofrecen aval a esposa de Daniel Quintero para ser candidata presidencial

Otras Noticias

Tottenham

Susto en la Premier League: figuras del Tottenham se accidentaron en un Ferrari

Dos jugadores del Tottenham estuvieron involucrados en un accidente de tránsito en un Ferrari cuando se dirigían al aeropuerto. El club confirmó que ambos se encuentran bien.

La casa de los famosos

Sabotaje en La Casa de los Famosos Colombia: así se vivió la primera discusión

Tras la decisión del ‘Jefe’ de implementar el poder del sabotaje, los participantes ya enfrentaron su primera disputa convivencial.

España

España regularizará por decretazo a miles de migrantes: ¿Quiénes aplican a la medida?

Ministerio de Salud

Internos de medicina en Colombia recibieron su primer pago mensual: ¿Cuánto ganarán?

Registraduría Nacional de Colombia

Jurados de votación 2026: Causales legales para excusarse y evitar multas