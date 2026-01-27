Revista médica internacional denuncia crisis del sistema de salud en Colombia

La prestigiosa revista British Medical Journal publicó un artículo titulado “Cómo los políticos destruyeron el sistema de salud en Colombia”, en el que expertos y asociaciones de pacientes responsabilizan al actual gobierno de la compleja situación que atraviesa el sector.

El texto, firmado por el periodista Luke Taylor, describe la crisis como un proceso político que debilitó el modelo de atención y puso en riesgo millones de vidas.

Críticas de expertos internacionales y nacionales

El especialista de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, afirmó en el artículo: “La tragedia es que todo esto era completamente evitable. Millones de vidas se han puesto en riesgo y la gente está muriendo”.

El escrito también hace referencia a las actuaciones del presidente Gustavo Petro, quien se propuso transformar el sistema de salud bajo la premisa de que las empresas no deberían involucrarse en la gestión de un derecho humano.

Por su parte, Diego Roseli, exprofesor de economía de la salud de la Universidad Javeriana, señaló que uno de los mayores errores ha sido la falta de experiencia en los nombramientos políticos. Criticó además los informes oficiales sobre el estado financiero de las EPS, calificándolos como “vergonzosos, plagados de errores y cálculos simplistas”.

Un modelo en crisis y debate político

El artículo sostiene que las decisiones gubernamentales han debilitado la estructura del sistema, generando incertidumbre en pacientes y profesionales de la salud. La publicación se suma a una serie de advertencias de gremios médicos y asociaciones de usuarios que han alertado sobre el deterioro en la atención y la sostenibilidad financiera del sector.

La crítica internacional refuerza el debate interno sobre la reforma sanitaria impulsada por el gobierno, que ha sido cuestionada por su impacto en la cobertura y la calidad del servicio.