CANAL RCN
Deportes

Atlético Nacional sorprende a todo el FPC y está cerca de anunciar a importante delantero

Atlético Nacional prepara un sorpresivo cierre de mercado y está muy cerca de anunciar el fichaje de Cristian ‘Chicho’ Arango, delantero con pasado reciente en la MLS.

Atlético Nacional sorprende a todo el FPC y está cerca de anunciar a importante delantero
Foto: @nacionaloficial

Noticias RCN

enero 27 de 2026
06:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional vuelve a sacudir el mercado de fichajes en el fútbol colombiano; en las próximas horas anunciaría su nuevo refuerzo para 2026.

Cuando parecía que el club verdolaga daba por cerrada su plantilla tras oficializar la continuidad de Alfredo Morelos, en las últimas horas surgió una noticia que tomó fuerza y que ilusiona a la hinchada, pues Cristian ‘Chicho’ Arango sería el último fichaje.

¿Atlético Nacional podría perder a una de sus grandes figuras a ÚLTIMA HORA? Esto se reveló
RELACIONADO

¿Atlético Nacional podría perder a una de sus grandes figuras a ÚLTIMA HORA? Esto se reveló

Y es que varios periodistas comenzaron a filtrar que Atlético Nacional preparaba un último movimiento de alto impacto para reforzar su zona ofensiva. Hoy, ese nombre ya está sobre la mesa.

Chicho Arango, el nombre que sacude el mercado verdolaga

De acuerdo con la información extraoficial, Cristian Arango (30 años) está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Atlético Nacional. El delantero llegaría a préstamo desde el San Jose Earthquakes, equipo de la Major League Soccer, donde militó recientemente.

Atlético Nacional rompe los esquemas y presentó su colección 2026: así luce
RELACIONADO

Atlético Nacional rompe los esquemas y presentó su colección 2026: así luce

El posible fichaje no pasó desapercibido a nivel internacional. El periodista Tom Bogert, reconocido por cubrir de cerca el mercado de la MLS, confirmó que ya existe un acuerdo entre las partes. “Atlético Nacional ha llegado a un acuerdo para fichar al delantero Chicho Arango de los San José Earthquakes, según fuentes”, señaló.

Un regreso al FPC que ilusiona a los hinchas

Según la información revelada, Arango manifestó su deseo de salir del club estadounidense por “motivos personales”, pese a haber firmado recientemente un nuevo contrato.

América de Cali ganó la pulseada y concretó un fichaje muy codiciado en el FPC
RELACIONADO

América de Cali ganó la pulseada y concretó un fichaje muy codiciado en el FPC

De concretarse la operación, este sería su sexto club desde 2021, reflejando una carrera marcada por cambios constantes, pero también por goles y protagonismo.

Cabe recordar que Chicho Arango, a pesar de su pasado en Envigado y Millonarios, siempre a manifestado su amor por Atlético Nacional, club al que ha visto en el estadio en varios partidos. Este sería su sueño cumplido: jugar con el equipo de sus amores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cúcuta Deportivo

Cúcuta y Bucaramanga volvieron a enfrentarse en un clásico tras 6 años: así fue el partidazo

Atlético Nacional

El Canal RCN tendrá el juego entre Atlético Nacional e Inter Miami, con Messi, en vivo

Ciclismo

Nuevo caso de pedalista colombiano suspendido provisionalmente por dopaje

Otras Noticias

Daniel Quintero

Ofrecen aval a esposa de Daniel Quintero para ser candidata presidencial

El Partido del Trabajo le ofreció el aval a Diana Osorio para la consulta del Frente por la Vida, en reemplazo de su esposo.

España

¿Cómo legalizarse en España? Requisitos y fechas clave del nuevo plan para migrantes

Papeles para 500.000 extranjeros: estos son los requisitos y fechas clave de la regularización en España para migrantes.

La casa de los famosos

Pánico en La Casa de los Famosos Colombia: participantes lloraron del miedo al ser espantados

Registraduría Nacional de Colombia

Jurados de votación 2026: Causales legales para excusarse y evitar multas

Tolima

Alerta en Tolima por muertes de fiebre amarilla: en lo que va de este año ya van 10 fallecidos