Atlético Nacional sorprende a todo el FPC y está cerca de anunciar a importante delantero

Atlético Nacional vuelve a sacudir el mercado de fichajes en el fútbol colombiano; en las próximas horas anunciaría su nuevo refuerzo para 2026.

Cuando parecía que el club verdolaga daba por cerrada su plantilla tras oficializar la continuidad de Alfredo Morelos, en las últimas horas surgió una noticia que tomó fuerza y que ilusiona a la hinchada, pues Cristian ‘Chicho’ Arango sería el último fichaje.

Y es que varios periodistas comenzaron a filtrar que Atlético Nacional preparaba un último movimiento de alto impacto para reforzar su zona ofensiva. Hoy, ese nombre ya está sobre la mesa.

Chicho Arango, el nombre que sacude el mercado verdolaga

De acuerdo con la información extraoficial, Cristian Arango (30 años) está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Atlético Nacional. El delantero llegaría a préstamo desde el San Jose Earthquakes, equipo de la Major League Soccer, donde militó recientemente.

El posible fichaje no pasó desapercibido a nivel internacional. El periodista Tom Bogert, reconocido por cubrir de cerca el mercado de la MLS, confirmó que ya existe un acuerdo entre las partes. “Atlético Nacional ha llegado a un acuerdo para fichar al delantero Chicho Arango de los San José Earthquakes, según fuentes”, señaló.

Un regreso al FPC que ilusiona a los hinchas

Según la información revelada, Arango manifestó su deseo de salir del club estadounidense por “motivos personales”, pese a haber firmado recientemente un nuevo contrato.

De concretarse la operación, este sería su sexto club desde 2021, reflejando una carrera marcada por cambios constantes, pero también por goles y protagonismo.

Cabe recordar que Chicho Arango, a pesar de su pasado en Envigado y Millonarios, siempre a manifestado su amor por Atlético Nacional, club al que ha visto en el estadio en varios partidos. Este sería su sueño cumplido: jugar con el equipo de sus amores.