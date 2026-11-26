Hay polémica en el fútbol colombiano tras el clásico paisa correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, donde Atlético Nacional venció a Independiente Medellín por 3-1 en condición de local.

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La razón de la controversia se da luego de la expulsión del delantero Jeison Medina del DIM al minuto 40 por una entrada sobre Emanuel Benitez. Aunque el árbitro había castigado inicialmente con una tarjeta amarilla, terminó expulsándolo tras una revisión en el VAR.

Desde el equipo 'Poderoso' protestaron debido a que antes de la infracción de Medina, había una falta previa sobre él, la cual no fue pitada por el central Carlos Betancurt. Estos reclamos llegaron hasta la rueda de prensa tras el pitazo final.

¿Qué dijo Amaranto Perea sobre la expulsión de Medina?

En diálogo con la presa, Amaranto Perea, técnico de Independiente Medellín, fue consultado sobre la forma en la que cambió el partido tras la expulsión del delantero. Aseguró que existía una falta previa y dejó claro que condicionó el desarrollo del juego.

El partido cambia tras la expulsión de Jeison que viene precedida por una falta a favor de Jeison, un agarrón y hay que revisarlo.

Sobre el trámite del partido, comentó. "Perdimos a Jeison que es un jugador muy importante y las modificaciones se dan debido a las circunstancias. Intentamos equilibrarlo lo más que pudimos, pero jugar más de medio partido con un jugador menos cuesta".

¿Fue correcta la expulsión de Jeison Medina?

Tras el debate generado en redes sociales por la expulsión de Jeison Medina y la falta previa que habría sobre él, diferentes analistas arbitrales se sumaron a la conversación y dejaron clara su postura.

'El VAR Central' indicó que para él no hay falta sobre el delantero antioqueño y que fue acertada la decisión de Betancurt de cambiar la amarilla por roja directa.

José Borda señaló que el llamado del VAR fue correcto y que la tarjeta roja es merecida para Jeison Medina. Entre tanto, Wilmer Barahona explicó que la infracción era meritoria de expulsión.