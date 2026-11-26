Emanuel Olivera aprovechó su gol en la victoria 3-0 de Independiente Santa Fe sobre Once Caldas para responder a quienes lo criticaron por asistir a la final de la Copa Sudamericana.

El defensor argentino marcó el segundo tanto del equipo bogotano y, después del partido, recordó lo que había pasado días atrás en Barranquilla.

¿Qué dijo Emanuel Olivera sobre su asistencia a la final de Boca?

El ‘Turro’ estuvo en la final que Boca Juniors disputó el sábado 21 de noviembre ante Atlético Mineiro. El equipo argentino se quedó con el título en Barranquilla y la presencia del defensor en el estadio generó críticas de algunos hinchas de Santa Fe.

Cuatro días después, con el triunfo sobre Once Caldas y un gol suyo en El Campín, Olivera se refirió al episodio. En su respuesta, celebró las victorias de los dos equipos y le dedicó el tanto a la persona que grabó el video.

“Todo lindo, ganó boquita (Boca), Todo lindo, ganó boquita, ganó Santa Fe e hice un golcito, pa´l que hizo el video”.

Santa Fe goleó a Once Caldas y ahora se medirá con Atlético Nacional

El equipo de Pablo Repetto consiguió sus primeros tres puntos en el cuadrangular A de la Liga BetPlay. Franco Fagúndez abrió el marcador en el tiempo añadido del primer tiempo con un remate desde fuera del área. Olivera amplió la ventaja al minuto 62 y Hugo Rodallega cerró la cuenta al 79.

La victoria llegó en la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales y le permitió a Santa Fe sumar de a tres en casa antes de enfrentar a Atlético Nacional en dos partidos consecutivos, el primero será este sábado en El Campín.