Una insólita situación se presentó en el fútbol boliviano, el pasado 25 de noviembre, durante el partido que disputaron Real Potosí y Always Ready por la gran final de la Copa de Bolivia, en donde el club Always Ready terminaría siendo campeón tras un resultado global de 3-1.

Una vez finalizado el partido, con resultado final de 0-0, el juez central, Jordy Alemán, fue rodeado por los jugadores del equipo perdedor para reclamarle por sus decisiones arbitrales durante los 90 minutos y su reacción ha generado una fuerte polémica y se ha vuelto viral en redes sociales.

Árbitro boliviano le pegó un puño a jugador de fútbol

En video quedó registrado el momento en que aproximadamente 4 jugadores del club Real Potosí encaran al juez para pedirle explicaciones por su actuación durante el partido, mientras los jueces de línea intentan calmar la situación junto a algunos efectivos policiales.



En medio de la discusión y aparentemente molesto por la forma de los reclamos, el juez Jordy Alemán, como primera medida, empuja al portero Cristian Martínez para intentar alejarlo y, posteriormente, le propina un puño en la cara, dejando asombrados a los propios jugadores, así como a los periodistas encargados de la transmisión.

"¡Es Jordy Alemán! (...) No puede volver a dirigir ninguna categoría más del fútbol. Es insólito", afirmó uno de los periodistas durante la transmisión del partido en televisión.

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Antecedentes de Jordy Alemán en el fútbol de Bolivia

Tras estallar el escándalo en la final de la Copa de Bolivia, usuarios y periodistas locales recordaron que el juez Alemán ya ha tenido varios episodios polémicos durante el año, que incluso han resultado en suspensiones.

El árbitro, con reconocimiento FIFA, ha sido señalado por expulsiones injustificadas, decisiones erradas sin consultar el VAR y beneficiar a algunos de los clubes del fútbol boliviano.

Tras la más reciente agresión, el juez podría ser sancionado con una suspensión de uno a tres años, o incluso no volver a dirigir nunca más algún partido del fútbol boliviano.