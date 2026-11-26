El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, habló con Noticias RCN sobre los momentos de tensión que vivió la ciudad durante el asalto a un almacén de la cadena Éxito, donde un grupo de delincuentes ingresó y mantuvo sometidas a 84 personas durante aproximadamente 17 horas.

El mandatario calificó lo ocurrido como uno de los episodios más complejos de su administración y reconoció que nunca imaginó tener que enfrentar una situación de estas características, en la que estaba en juego la vida de decenas de ciudadanos.

“Fueron momentos bien complejos. Decir de manera sincera que jamás en este desarrollo de mi alcaldía imaginé tener que responder por la vida de 84 personas retenidas por unos bandidos que no sabíamos quiénes eran, su especialidad en el mundo criminal”, relató Turbay.

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El alcalde también recordó la preocupación que se extendió por Cartagena mientras avanzaban las horas sin que se conociera el desenlace de la situación. En medio de la emergencia, destacó el respaldo del Gobierno nacional: “La ciudad inquieta por lo que estaba pasando. Afortunadamente tuvimos el respaldo del presidente de la República”.

Así se planeó el operativo para rescatar a los 84 retenidos

De acuerdo con el relato del mandatario, hacia las 11:00 de la noche las autoridades analizaron las condiciones para ingresar al establecimiento y definieron que la 1:00 de la madrugada sería el momento más adecuado para ejecutar el procedimiento.

“A las 11 de la noche se tomó la decisión de que la mejor hora para entrar al almacén era a la 1 de la mañana del otro día y que en razón a eso se tenía que proceder apoyados por la especialidad de los miembros de la Fuerza Pública”, explicó.

Durante el operativo, uno de los presuntos delincuentes murió en medio de un intercambio de disparos en el que también resultó herido un oficial. Los otros dos integrantes de la banda fueron identificados entre las personas rescatadas.

Sobre estos últimos, Turbay entregó detalles que llamaron su atención durante el procedimiento: “Los identificamos entre los rescatados, estaban vestidos con ropa del almacén, pero estaban completamente borrachos. Consumieron el whisky más caro del almacén”.

El mandatario también aseguró que los delincuentes agredieron físicamente a varias personas y que el propósito inicial habría sido apoderarse de un vehículo de valores. Sin embargo, la situación terminó involucrando otras conductas criminales.

“Los bandidos agredieron físicamente a varias personas. Fueron por el carro de valores y terminó en otro tipo de delito. Merecen la sanción más severa posible”, afirmó.

¿Qué dijo el alcalde sobre el delincuente que murió durante el rescate?

Otro de los asuntos abordados en la entrevista con Noticias RCN fue la muerte de uno de los presuntos responsables. El alcalde aseguró que ha intentado mantener respeto por el dolor de la familia y evitar conclusiones anticipadas sobre la identidad y participación del hombre en los hechos.

“En ningún momento sabíamos su nombre, su actividad, solo que esta persona participó en el hecho. Cuando vimos las cámaras evidenciamos que ocultaban su identidad”, señaló.

Turbay también se refirió a la versión entregada por la esposa del hombre y aseguró que espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y entreguen información precisa a sus familiares.

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“Yo he dicho que yo le creo a la versión de la esposa. Lo que nos corresponde probarle es que esa persona estuvo involucrada en esta acción. En la operación de rescate esta persona se enfrenta y hay un oficial herido por el cruce de disparos”, manifestó.

En ese sentido, insistió en que las investigaciones deben permitir conocer la verdad de lo sucedido: “Respetamos el dolor de la esposa y ahora nos corresponde contarle la verdad”.

Finalmente, el alcalde reiteró que la prioridad durante el procedimiento fue proteger la vida de las personas que permanecían dentro del establecimiento. También señaló que esperaba que las autoridades entregaran a la familia del fallecido todas las conclusiones de la investigación para evitar especulaciones.