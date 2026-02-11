América de Cali celebra nueva decisión en el caso de Yhormar Hurtado

En América de Cali hay novedades con relación al caso de Yhormar Hurtado, jugador por el que cinco clubes demandaron los resultados ante la Dimayor alegando por una supuesta alineación indebida del lateral derecho.

Las cinco demandas fueron desestimadas por las instancias locales de la Dimayor, razón por la cual anunciaron que llevarían el caso hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), máxima instancia jurídica en el deporte, buscando que se les otorgaran los tres puntos de los partidos.

Sin embargo, los dirigentes de estos clubes sabían de primera mano que el proceso era demorado, razón por la cual, tras no recibir una respuesta en los tiempos deseados, los primeros han tomado la decisión de bajarse del reclamo internacional.

Jaguares se suma a Chicó y ya no va al TAS

El pasado 28 de octubre, Boyacá Chicó informó por medio de un comunicado oficial que su equipo jurídico desistió de apelar ante el TAS, indicando que aunque la demanda resultara favorable, no cambiará el hecho de que el equipo va a jugar en segunda división en 2027.

Ahora, de acuerdo a lo reportado por César Augusto Londoño, desde Jaguares de Córdoba también presentaron su desistimiento, pese a que el equipo se encuentra comprometido con el descenso y necesita de un milagro para quedarse en primera.

De momento, no se conocen las razones exactas del equipo jurídico de Jaguares, más allá de ahorrarse el dinero que vale presentar un recurso frente al TAS. Habrá que ver si los dos puntos por los que reclamaron (empataron 2-2 en la cancha) no serán necesarios para la pelea por la permanencia.

¿Qué equipos quedan en la apelación ante el TAS?

En este momento, los equipos que siguen en la búsqueda de un fallo favorable en la apelación internacional son Alianza FC (eliminado y salvado del descenso), Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá.

Según lo señalado por Londoño, los únicos que han pagado ante el TAS son los de Internacional de Bogotá, quienes habrían hecho un aporte de los $70.000 dólares que cuesta demandar. El equipo perdió 3-0 en cancha y están buscando 3 puntos que los ayuden a clasificar a cuadrangulares y pelear por un cupo en la Sudamericana vía reclasificación.

De momento, América ya tiene la certeza de que conserva los 4 puntos de los partidos ante Chicó y Jaguares, mientras que siguen en disputa 7 unidades de las victorias ante Inter, Alianza y el empate ante Santa Fe.