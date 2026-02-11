Delantero colombiano rompió en llanto tras regaño de su técnico: se disculpó tras insólito fallo

Una imagen inusual se presentó en el fútbol mexicano, luego de que un jugador terminara llorando en el banco de suplentes tras ser sustituido y recibir tremendo regaño por parte de su entrenador. El protagonista es un joven colombiano.

Se trata de Juan David Valencia Longa, delantero de 22 años que tras destacar en el fútbol colombiano con Leones de Itagüí e Internacional de Bogotá, dio el salto al exterior firmando con Necaxa de México, equipo con el que ya lleva 3 goles en 13 partidos disputados.

Sin embargo, vivió un momento de tensión en el más reciente partido de la Liga MX, donde visitaron a Santos Laguna. El delantero falló una oportunidad de gol insólita tras quedar solo frente al arco: tras rematar con la pierna derecha, su propia pierna izquierda desvió la trayectoria del balón.

Posteriormente, el delantero fue sustituido, pero tras llegar al banco de suplentes, el técnico Juan Máximo Reynoso lo regañó de tal manera que el colombiano terminó llorando. La imagen se volvió viral y generó muchos comentarios en redes sociales.

¿Qué pasó tras el partido con Juan Valencia?

Necaxa perdió el partido ante Santos Laguna por 1-0 y tras la imagen viral del delantero colombiano llorando, el técnico Reynoso habló en rueda de prensa sobre lo sucedido, dejando claro que el jugador está bien y que incluso se disculpó con sus compañeros por los fallos en el terreno de juego.

"Juanito es un muchacho espectacular y nos ha pedido disculpas a todos. No se le abrió el arco, pero le dije que hizo un gran partido, no tiene que lamentarse. Le levanté la voz para que él reaccione y no se sienta culpable, al final esto es fútbol", explicó.

Además, a través de sus historias de Instagram, Valencia Longa se disculpó con los hinchas de Necaxa. "Entiendo que no estuve a la altura, fallé ocasiones claras, pero eso hace parte del proceso. Sé que me evalúan por goles y lamentablemente no pude convertirlos", escribió.

Finalmente, agradeció a las personas que le han dejado mensajes de ánimo tras lo sucedido y también respondió a los insultos que recibió. "Y sí, soy 'NEGRO' como dicen, y estoy orgulloso de serlo".