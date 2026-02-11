Autoridades frustran atentado al incautar 117 kilogramos de explosivos en Nariño

Tras el atentado con drones y una volqueta cargada de explosivos registrado en horas de la noche en Planadas, Tolima, el presidente Abelardo de la Espriella informó el lunes 2 de noviembre la incautación de 117 kilogramos de explosivos, sobre la vía Panamericana.

El mandatario hizo un reconocimiento a los hombres y mujeres de la Policía Nacional, indicando que “su vigilancia y profesionalismo salvaron vidas”, al interceptar el vehículo en el que era transportada la carga:

“Gracias a la pericia y determinación de nuestros uniformados de Tránsito y Transporte, se logró detectar la amenaza y activar los protocolos de seguridad para proteger a la población civil”.

Detalles sobre la incautación de 117 kilogramos de explosivos en la vía Panamericana:

El mandatario informó en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que el vehículo en el que eran transportados los 78 artefactos explosivos, distribuidos en dos cilindros de 40 libras, fue requerido por las autoridades en el sector de Canó Bajo, jurisdicción de Chachagüí, Nariño:

Su viaje habría iniciado en el “corregimiento de El Remolino, en Taminango” y, según información preliminar de las autoridades, “tenía como objetivo atentar contra las instalaciones del peaje Canó Bajo”.

Presunto implicado en el intento de atentado fue capturado en flagrancia:

De igual manera, De la Espriella indicó que en medio de la operación adelantada por agentes de Tránsito y Transporte un hombre fue capturado en flagrancia e indicó que los grupos criminales “¡están acorralados!”:

“Mi convicción es que sus ataques desesperados son una reacción a la presión que nuestra Fuerza Pública está ejerciendo sobre sus estructuras criminales ¡Y esa presión no va a disminuir!”.

Las autoridades investigan si el frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, está detrás del intento de atentado. La estructura delinque en la zona.