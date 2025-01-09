CANAL RCN
Jugador de América de Cali estaría pensando en retirarse del fútbol en medio de la temporada

Las constantes lesiones han jugado en contra de este futbolista que estaría pensando seriamente en dejar el fútbol antes de que termine la temporada.

América de Cali 2025
FOTO: América de Cali

septiembre 01 de 2025
12:56 p. m.
En cuestión de horas, los hinchas de América de Cali vivieron una montaña rusa de emociones con relación a la actualidad de uno de sus jugadores, quien regresó a convocatoria luego de varios meses, pero nuevamente se lesionó tras sumar minutos.

Se trata de Éder Álvarez Balanta, volante defensivo quien desde hace más de dos meses no tenía actividad con el cuadro escarlata. Fue titular en el duelo donde América perdió ante Alianza FC y antes de que se acabara el primer tiempo, pidió el cambio. De hecho, protagonizó un comentado hecho con el técnico Gabriel Raimondi, quien le pidió que aguantara hasta que se cumpliera el tiempo reglamentario.

¿Éder Álvarez Balanta se retirará del fútbol?

Tras esta nueva lesión, se volvió a abrir una posibilidad que el volante bogotano había explorado unos meses atrás: ponerle fin a su carrera profesional. Tiene una lesión crónica de cadera y estar constantemente en departamento médico lo habría llevado a este punto de frustración.

Jorge 'Polilla' Da Silva, técnico de América el semestre pasado, reveló a finales de abril, cuando se presentó la pasada lesión de Balanta, que el futbolista consideró seriamente en dejar el fútbol, pero lograron convencerlo de que siguiera el tratamiento para volver con más ganas.

Sin embargo, tras solo 45 minutos de actividad, volvió a lesionarse. De acuerdo a versiones de prensa, es probable que este partido haya sido el último de su carrera, pero habrá que esperar a un pronunciamiento oficial.

América de Cali y el futuro de Álvarez Balanta

Tras la nueva lesión del volante, se espera que desde el departamento médico de la institución se presente un comunicado oficial en donde se explique cuál sería el tiempo de recuperación que necesitaría tras esta recaída.

Sin embargo, en caso de que el tema sea producto del problema crónico que lleva arrastrando desde hace varios meses, quedaría abierta la posibilidad a que nuevamente explore la opción de terminar su carrera.

