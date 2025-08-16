CANAL RCN
Revelan cuál fue el equipo de la Liga BetPlay que más dinero ganó en el mercado de fichajes 2025

América de Cali sorprendió en el mercado de fichajes 2025 al superar a Nacional y Junior en ingresos millonarios.

Millonarios-América
Foto: @millosfcoficial

agosto 16 de 2025
10:27 a. m.
La Liga BetPlay 2025-II avanza con la fase de todos contra todos, pero mientras la pelota rueda en las canchas, el mercado de fichajes también dejó cifras llamativas.

Aunque no fue una ventana de transferencias especialmente activa, algunos clubes aprovecharon salidas clave para reforzar sus arcas.

En ese escenario, América de Cali sorprendió al liderar los ingresos por ventas, superando incluso a clubes tradicionalmente protagonistas como Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

América de Cali, el que más vendió en el mercado fichajes

De acuerdo con la plataforma especializada Transfermarkt, los diablos rojos recaudaron 5,45 millones de dólares en esta ventana de fichajes, ubicándose en el primer lugar entre los equipos colombianos.

Y es que lo más llamativo es que América alcanzó esa cifra con solo tres transferencias:

  • Brayan Medina al Tondela de Portugal por 2,5 millones de dólares.
  • Juan Fernando Quintero al River Plate de Argentina por 2,1 millones de dólares.
  • Duván Vergara al Racing Club por 850.000 dólares.

Junior y Nacional completan el podio

En la segunda casilla aparece Junior de Barranquilla, que obtuvo 4,30 millones de dólares en ventas. Le sigue de cerca Atlético Nacional, con 4,20 millones.

Aunque ambos clubes realizaron varios movimientos de entradas y salidas, no lograron superar el rendimiento financiero del América.

Más atrás en el listado se ubican Envigado, con 1,73 millones, y Millonarios, que recaudó 1,29 millones.

Si bien el mercado de mitad de año no suele ser tan dinámico como el de diciembre, estas cifras dejan claro que los equipos colombianos están aprendiendo a capitalizar mejor el talento de sus jugadores en el extranjero.

Con este panorama, se espera que el cierre de 2025 traiga un mercado más movido, tanto en llegadas como en salidas de peso.

