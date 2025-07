Santa Fe empató como local ante Águilas Doradas y sigue en deuda en El Campín

Independiente Santa Fe, el actual campeón del fútbol colombiano, se estrenó en su casa en el segundo semestre del año recibiendo a Águilas Doradas en El Campín.

El Cardenal volvió a Bogotá luego de dos partidos como visitante, donde empató contra Deportivo Pereira y venció por la mínima (0-1) a Deportes Tolima.

Santa Fe comenzó con nómina mixta ante Águilas

El león capitalino no puso a lo mejor de su nómina desde el comienzo, pues comenzó tarde la pretemporada y los jugadores titulares en el campeonato anterior, aún no están al 100%.

Es por eso que en el once inicial se vieron jugadores como los juveniles Martín Palacios y Tomás Molina, acompañados de no habituales como Iván Scarpetta, y Ángelo Rodríguez, quienes no pudieron vencer la portería rival y terminaron la primera parte con un aburrido 0-0.

Santa Fe mejoró en el segundo tiempo

En la parte complementaria, Jorge Bava hizo varios cambios y le dio minutos a jugadores titulares como Harold Santiago Mosquera, Daniel Torres y Omar Fernández Frasica.

Santa Fe intentó, pero el arquero de Águilas Doradas, Wuilker Fariñez, salió como la gran figura del compromiso, evitando el grito de gol del local en más de dos oportunidades.

El final fue 0-0, dejando el elenco capitalino en deuda con su hinchada, pues le cuesta sumar de a tres en condición local. El próximo juego del león será el viernes ante Atlético Nacional en Medellín.