CANAL RCN
Deportes

Confirman nueva fecha y hora para el clásico Santa Fe vs. Millonarios de Liga BetPlay

El clásico Santa Fe vs. Millonarios ya tiene nueva fecha y hora confirmadas para disputarse en el estadio El Campín por la Liga BetPlay 2025.

Confirman nueva fecha y hora para el clásico Santa Fe vs. Millonarios de Liga BetPlay
Foto: @MillosFCoficial en Instagram.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
09:55 a. m.
El esperado clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, que estaba programado para disputarse este miércoles 13 de agosto, ya tiene nueva fecha.

El compromiso, correspondiente a la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2025, fue aplazado por decisión mayoritaria de la Comisión Distrital de Fútbol debido a los recientes hechos de violencia en Bogotá.

¿Por qué aplazaron el clásico capitalino?

La medida se tomó tras los disturbios ocurridos el pasado fin de semana en las afueras del Movistar Arena, previos al concierto de Damas Gratis, donde lamentablemente una persona perdió la vida.

Ante este contexto, las autoridades determinaron que no se daban las condiciones necesarias para garantizar la seguridad en un evento de alta afluencia como el clásico capitalino.

La nueva fecha del clásico capitalino

Este martes se confirmó que el encuentro se jugará el próximo sábado 25 de octubre a las 18:20 en el estadio El Campín, con Santa Fe como equipo local. Así lo anunció Tuboleta, empresa encargada de la venta y distribución de la boletería del conjunto cardenal.

Así las cosas, el próximo partido de Independiente Santa Fe será martes 19 de agosto ante Envigado en el Estadio El Campín a las 7:30 p.m.

Por su parte, los dirigidos por David González visitarán este fin de semana al Deportes Tolima.

