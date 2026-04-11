América de Cali recibió notificación sobre el caso de Yhormar Hurtado y el TAS

América de Cali fue notificado con una nueva decisión relacionada con el caso de Yhormar Hurtado, jugador que actualmente se encuentra inhabilitado para disputar competencias Dimayor por las reiteradas demandas que se presentaron por una posible alineación indebida.

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Cinco clubes de la Liga BetPlay demandaron los resultados ante América en los que jugó el lateral derecho. Tanto el Comité Disciplinario del Campeonato como la Comisión Disciplinaria de la Dimayor desestimaron las demandas, por lo que todos los demandantes anunciaron que apelarían ante el TAS, máxima autoridad judicial en el deporte.

Sin embargo, pese a la preocupación inicial del equipo jurídico de América por la posible pérdida de puntos, varios clubes han confirmado la decisión de desistir del reclamo a nivel internacional, por lo que hay alivio en la institución.

Alianza FC se suma a los clubes que desisten de la apelación

A las oficinas de América de Cali llegó la notificación de que Alianza de Valledupar también tomó la decisión de desistir del reclamo ante el TAS. Pese a que el equipo perdió 3-0 en la cancha, obtener un resultado favorable no impactará en los objetivos del equipo.

Alianza ya está eliminado de la Liga BetPlay y también aseguró su permanencia para el año 2027, por lo que los tres puntos no serían acordes a los 70.000 dólares que cuesta el trámite ante el TAS.

Con esto, el equipo valduparense se suma a Boyacá Chicó y Jaguares FC como los clubes que no siguieron adelante en el proceso, pese a que siguen manifestando que tienen razón en el reclamo.

¿Qué equipos siguen en el caso de Yhormar Hurtado?

Tras la salida de Alianza, Jaguares y Chicó del caso, los únicos clubes que se mantienen son Internacional de Bogotá (que perdió 3-0) y Santa Fe (empate 0-0), por lo que actualmente América mantiene 4 puntos en disputa.

Inter de Bogotá es el único equipo que ha pagado ante el TAS, por lo que sus directivos manifestaron que irán hasta la última instancia para buscar quedarse con los 3 puntos que serían clave pensando en clasificar a cuadrangulares.

En Independiente Santa Fe no se han pronunciado al respecto, pero el club se encuentra en duelo directo con América para asegurar un cupo en la Copa Libertadores vía reclasificación.