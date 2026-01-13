América de Cali ganó la pulseada y concretó un fichaje muy codiciado en el FPC

América de Cali volvió a sacudir el mercado de fichajes del fútbol colombiano con una incorporación que eleva de manera significativa las expectativas de su hinchada para la temporada 2026. Luego de varias semanas marcadas por rumores, sondeos y versiones cruzadas, el club vallecaucano confirmó oficialmente la llegada de Yeison Guzmán, mediocampista ofensivo que era seguido de cerca por distintos equipos del país y que finalmente vestirá la camiseta escarlata en el nuevo proyecto deportivo liderado por David González.

La noticia fue recibida con entusiasmo por parte de los aficionados, quienes desde el cierre del 2025 venían solicitando refuerzos de jerarquía para consolidar un equipo competitivo. América entendió el mensaje y aceleró gestiones para asegurar un nombre que, por trayectoria y características, promete ser determinante en el frente de ataque.

Guzmán arriba procedente del fútbol ruso, experiencia que le permitió crecer en lo físico, lo táctico y lo mental, aspectos que hoy lo convierten en una de las piezas más atractivas del mercado local.

Un fichaje de lujo que despertó interés en todo el país

No fue una negociación sencilla. Durante varios meses, el mediocampista estuvo en el radar de múltiples clubes del fútbol colombiano, todos atraídos por su capacidad para generar juego, su buen remate de media distancia y su visión para filtrar pases decisivos. Sin embargo, América de Cali supo moverse con determinación, presentando un proyecto deportivo sólido y convincente que terminó inclinando la balanza a su favor.

El esfuerzo dirigencial no solo respondió a una necesidad deportiva, sino también a una señal clara hacia el entorno: el club pretende ser protagonista y pelear títulos. En un contexto de alta competencia, quedarse con un jugador tan pretendido representa un golpe de autoridad en el mercado.

David González suma una pieza clave para su idea de juego

Para David González, la llegada de Guzmán representa una herramienta fundamental en la construcción de su modelo táctico. Tras un cierre de 2025 que sorprendió positivamente por el rendimiento del equipo, el entrenador antioqueño ahora cuenta con un mediocampista capaz de asumir responsabilidades creativas, manejar los tiempos del partido y aportar soluciones en momentos de presión.

La apuesta es clara: potenciar un plantel que ya mostró carácter y sumar calidad para dar el siguiente paso. En ese sentido, el nuevo refuerzo no solo llega a competir por un puesto, sino a liderar desde su talento y experiencia internacional.

Con este movimiento, América de Cali renueva la ilusión de su hinchada y se perfila como uno de los equipos llamados a animar la temporada 2026. El mercado aún no se cierra, pero el mensaje ya fue enviado: el conjunto escarlata quiere volver a lo más alto.