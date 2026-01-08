Junior de Barranquilla tiene todo arreglado para quedarse con figura del América

Junior de Barranquilla se mueve con decisión en el mercado de fichajes y ya tendría prácticamente encaminada la llegada de una de las figuras más desequilibrantes del América de Cali para afrontar el primer semestre de 2026. El club rojiblanco, consciente de que necesita reforzar su frente ofensivo ante los cambios que se avecinan en su nómina, ha avanzado de manera silenciosa pero firme para asegurar un nombre que encaja perfectamente en su idea de juego y en las exigencias del cuerpo técnico.

La inminente salida de José Enamorado, uno de los futbolistas más influyentes del Junior en los últimos torneos, obligó a la dirigencia a buscar un reemplazo con características similares: velocidad, desborde por las bandas, capacidad de encarar en el uno contra uno y llegada constante al área rival. En ese análisis apareció el nombre de Cristian Barrios, extremo del América de Cali que ha sido protagonista por su regularidad y su impacto ofensivo.

Barrios, el perfil que Junior necesita para el ataque

Cristian Barrios se ha consolidado como uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol colombiano, especialmente por su habilidad para romper líneas defensivas y generar peligro desde las bandas. Su capacidad de regate, sumada a una notable lectura del juego en el último tercio del campo, lo convierten en un perfil muy parecido al de Enamorado, razón por la cual Junior lo considera la pieza ideal para mantener el mismo peso ofensivo en su esquema.

Desde Barranquilla valoran no solo su aporte individual, sino también su adaptación a sistemas ofensivos dinámicos y su experiencia en partidos de alta exigencia. La posible llegada de Barrios permitiría al Junior no perder profundidad por los costados y seguir siendo un equipo agresivo, especialmente en condición de local, donde suele imponer ritmo y presión constante.

Exámenes médicos y un fichaje a la espera del último paso

De acuerdo con versiones de la prensa local, las negociaciones entre Junior y el entorno del jugador están muy avanzadas. Incluso, Barrios ya habría presentado exámenes médicos con el club rojiblanco, una señal clara de que el acuerdo está prácticamente cerrado. Sin embargo, el anuncio oficial aún no se ha producido por una razón puntual: la salida definitiva de José Enamorado todavía no se ha concretado.

La dirigencia necesita liberar un cupo y cerrar esa operación para formalizar el fichaje del extremo proveniente del América de Cali. Mientras tanto, el jugador espera que se resuelvan los últimos detalles administrativos para firmar su contrato y ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Si todo avanza según lo previsto, Junior de Barranquilla sumará a una de las grandes figuras del campeonato, reforzando una plantilla que aspira a ser protagonista desde el inicio del 2026. La afición, por su parte, aguarda con expectativa la confirmación de un movimiento que podría marcar diferencia en el arranque del nuevo semestre.