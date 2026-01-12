Boca Juniors vs. Millonarios, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver

Millonarios continúa su exigente preparación internacional de cara a la nueva temporada y volverá a ser protagonista en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano. El conjunto albiazul se enfrentará a Boca Juniors en un partido amistoso que se disputará en el mítico estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, un escenario cargado de historia y mística.

El duelo ha despertado una enorme expectativa tanto en Argentina como en Colombia, especialmente por la posible presencia de Radamel Falcao García, uno de los grandes atractivos del compromiso.

Este encuentro se suma a la gira internacional que viene realizando Millonarios, que ya tuvo una prueba de alto calibre frente a River Plate y ahora asumirá el reto de medirse ante su máximo rival. Para el equipo bogotano, estos partidos representan mucho más que simples amistosos: son una oportunidad para afinar detalles, evaluar variantes y fortalecer la idea de juego frente a rivales de jerarquía continental.

Un nuevo reto internacional para Millonarios en Buenos Aires

El equipo dirigido por Hernán Torres afrontará este compromiso como una prueba de carácter y competitividad. Enfrentar a Boca Juniors en La Bombonera implica lidiar no solo con la calidad del rival, sino también con la presión de un estadio que suele imponer condiciones. Sin embargo, en el cuerpo técnico azul confían en que el grupo sabrá responder a la exigencia y aprovechar el partido como una experiencia de crecimiento colectivo.

Millonarios ya dejó buenas sensaciones en su reciente enfrentamiento ante River Plate, y ahora buscará mantener esa línea ante otro gigante del fútbol argentino. El choque permitirá observar el rendimiento de varios jugadores clave y medir el nivel del equipo frente a uno de los clubes más laureados del continente, en un ambiente que simula perfectamente lo que será la competencia oficial.

Falcao García, el gran atractivo del amistoso ante Boca Juniors

Uno de los focos principales estará puesto en Radamel Falcao García, quien seguramente hará parte del encuentro en la ciudad de Buenos Aires. La presencia del ‘Tigre’ genera una expectativa especial, no solo por lo que representa para Millonarios, sino también por el respeto y la admiración que despierta en el fútbol argentino. Verlo jugar en La Bombonera añade un condimento especial a un partido que, pese a su carácter amistoso, promete emociones fuertes.

El compromiso entre Boca Juniors y Millonarios se disputará este miércoles 14 de enero a partir de las 7:00 p.m. (hora colombiana) y será transmitido en todo el país a través de la plataforma Disney +. La cita está marcada en rojo por los aficionados, que esperan un espectáculo de alto nivel y una nueva actuación destacada del conjunto albiazul.

Más allá del resultado, el duelo en La Bombonera será una experiencia invaluable para Millonarios, que sigue apostando por la competencia internacional como parte de su preparación. Un partido que mezcla historia, figuras y expectativa, y que promete dejar imágenes memorables en la antesala de la temporada.