Anuncian nueva demanda contra América de Cali en Liga BetPlay: no han jugado el partido

El equipo jurídico de América de Cali tiene trabajo asegurado para esta temporada, todo por la novela de la inscripción del lateral Yhormar Hurtado, quien ha sido el causante de que el equipo reciba varias demandas en las que se piden los puntos por partidos de la actual Liga BetPlay.

RELACIONADO Importante decisión de cara al regreso de América al Pascual Guerrero

La situación surge luego de que el jugador actuara con tres clubes diferentes en la temporada 2026: Always Ready de Bolivia, Deportes Tolima y América de Cali. La FIFA prohíbe esta práctica, pero la Dimayor definió que el fútbol en Colombia consta de una temporada por cada Liga disputada, es decir, dos temporadas en un año.

Esa fue la decisión tras evaluar las demandas de Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá; el Comité Disciplinario de la Dimayor mantuvo los puntos para América, pero ambos clubes apelaron y ahora el caso está en manos de Comisión Disciplinaria.

Hurtado no jugó contra Atlético Nacional ni Once Caldas por una suspensión provisional, pero regresó a la competencia ante Independiente Santa Fe, club que también demandó el resultado por la alineación del lateral.

Anuncian demanda contra América sin jugar

En la previa del partido entre América de Cali y Alianza Valledupar de la fecha 9 de la Liga en el estadio Pascual Guerrero, desde las directivas del equipo cesarense anunciaron que si Hurtado juega el partido, también se sumarán a las demandas.

Así lo expresó Carlos Orlando Ferreira, dueño del club de Valledupar en diálogo con 'Zona Libre de Humo'. "Si América pone a Yhormar Hurtado, yo creo que los demandamos. Hay elementos jurídicos para hacerlo (...) Si los otros clubes lo han hecho es porque consideran que existen elementos", comentó.

Ante esto, en América de Cali confían en que no habrá sorpresas en las decisiones de los tribunales y anunciaron que Hurtado hace parte de la nómina de convocados para este encuentro. Además, su otro lateral derecho, Mateo Castillo, sigue en departamento médico.

¿Qué equipos no demandaron al América de Cali?

Yhormar Hurtado ha jugado en casi todos los partidos de América este semestre. Solamente se perdió los juegos ante Atlético Nacional y Once Caldas, pues se encontraba suspendido mientras la Dimayor resolvía las demandas de Chicó e Inter.

Además, Real Cartagena, eliminado por América en Copa BetPlay, no reclamó. En cuanto a la Liga, ni Junior de Barranquilla ni Jaguares de Córdoba habrían elevado reclamaciones, por lo que son las únicas excepciones hasta el momento.