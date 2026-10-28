América de Cali prepara un bombazo para celebrar su centenario en 2027

América de Cali tendría en la mira a Duván Zapata como posible refuerzo para 2027, año en el que celebrará su centenario. La versión fue divulgada por el periodista Adrián Magnoli, quien aseguró que el club escarlata estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico para intentar repatriar al delantero del Torino de Italia.

América de Cali busca fichar a Duván Zapata

La posibilidad de incorporar al atacante vallecaucano estaría relacionada con los planes del equipo para celebrar sus 100 años de historia. América buscaría fortalecer su plantilla y competir por títulos, con la expectativa de disputar la Copa Libertadores.

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Durante una intervención, Magnoli se refirió al presente del delantero en el fútbol italiano y señaló que el conjunto caleño haría un esfuerzo para intentar llevarlo de regreso en 2027.

Duván Zapata está entrando los últimos minutos, está recuperando el nivel en el Torino. América de Cali va a hacer un esfuerzo muy grande para traerlo el año que viene, sería el nueve, afirmó el periodista.

Zapata tiene un vínculo especial con el equipo rojo, donde se formó y debutó como profesional. Su regreso representaría la posibilidad de volver al club en el que comenzó su carrera, aunque hasta ahora no se ha anunciado un acuerdo ni una negociación oficial entre las partes.

¿Qué tan difícil sería el fichaje de Duván Zapata?

Uno de los principales obstáculos sería su situación contractual. El Torino anunció en julio de 2026 la renovación del delantero hasta el 30 de junio de 2028, por lo que una eventual salida anticipada dependería de las condiciones que acuerden el jugador y el club italiano.

A esto se suman los costos de una operación de este tipo, tanto por una eventual negociación con el equipo europeo como por las condiciones salariales del atacante.

Zapata inició su trayectoria profesional en América de Cali y posteriormente pasó por Estudiantes de La Plata, en Argentina. En Italia jugó para clubes como Napoli, Udinese, Sampdoria y Atalanta, antes de llegar al Torino, donde continúa su carrera.

Para el equipo vallecaucano, conseguir su regreso sería una de las incorporaciones más llamativas que podría buscar para el centenario. Sin embargo, el panorama dependerá de las decisiones deportivas y financieras que tome la institución en los próximos meses.

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Por ahora, el nombre de Duván Zapata aparece como una posibilidad para 2027 y la clasificación a torneos internacionales y la viabilidad económica serán factores importantes si América decide avanzar por el delantero.