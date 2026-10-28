¡Insólito! Arsenal quedó eliminado contra un equipo de cuarta división en Inglaterra

Arsenal FC, actual campeón de la Premier League, una de las ligas más exigentes del mundo, y subcampeón de Champions League, sufrió una escandalosa derrota el pasado 27 de octubre en el marco de la Carabao Cup, torneo que reúne a más de 90 equipos de las cuatro divisiones profesionales del fútbol inglés.

Fleetwood Town, club de Lancashire, eliminó a los dirigidos por Mikel Arteta después de empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y vencer 5-3 desde la definición por punto penal; en la presente temporada, el modesto club se ubica en la posición 18 de la cuarta división inglesa con 13 puntos conseguidos en 14 partidos.

Arsenal quedó eliminado contra un equipo de cuarta división en Inglaterra

Fleetwood Town iniciaría dando la sorpresa en el partido al marcar el 1-0 a los 21 minutos de juego a través de Aaron Loupalo-Bi; Arsenal afrontó el encuentro con una nómina que en su mayoría era suplente, sin embargo, contaba con nombres de peso como Piero Hincapié, Martín Zubimendi, Kai Havertz o Viktor Gyökeres, por lo que una derrota parecía muy difícil de predecir.

Justamente, el delantero sueco Gyökeres anotaría el empate parcial a los 5 minutos del segundo tiempo y todo indicaba que el club de Londres seguiría de largo, pero los locales aguantarían la embestida y lograron llevar el partido a la definición desde el punto penal.

Bruno Guimarães, otro de los nombres de peso que ingresaría al segundo tiempo, falló su penal, mientras los locales convirtieron los cinco cobros y terminarían ganando 5-3 la definición.

Histórica clasificación para el club fundado en 1908 y una penosa eliminación para uno de los favoritos a ganarlo todo en Inglaterra.

Lo que viene para Arsenal en Premier y Champions League

Por la Premier League de Inglaterra, Arsenal tendrá una exigente parada ante Liverpool en condición de visitante para continuar en la primera posición de la tabla; el juego será el domingo 1 de noviembre a las 11:30 a. m., y por Champions, visitará a Slavia Praga el próximo miércoles 4 de noviembre.