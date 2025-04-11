¿América de Cali puede rescindir el contrato de Rodrigo Holgado? Hay precedentes

Rodrigo Holgado, junto a otros 6 jugadores que representaron a la Selección de Malasia, fueron sancionados con un año sin actividad oficial, luego de que la FIFA determinara que todos falsificaron sus documentos indicando que tenían la nacionalidad de ese país.

Junto a la federación malasia apelaron la decisión, pero el máximo ente del fútbol mundial desestimó las pruebas y terminó ratificando la sanción, por lo que América de Cali ahora tiene un jugador con contrato hasta diciembre de 2026, que no puede hacer parte del equipo profesional.

¿América de Cali puede rescindir el contrato de Rodrigo Holgado?

De acuerdo a lo expresado por Marcelo Bee Sellares, abogado especialista en derecho deportivo y administrativo, los clubes (de origen o de destino) tienen la facultad, de forma justificada, para terminar el contrato de un jugador que se encuentre inhabilitado por la FIFA.

Explica que los artículos 14 y 14 bis del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ FIFA) permite que clubes o jugadores terminen los contratos de forma unilateral ante un incumplimiento grave o conducta dolosa que vulnere la buena fe contractual. En este caso, América podría aferrarse al artículo 14 sin pagar indemnización.

Además, Bee señala que hay precedentes importantes. Por ejemplo, el club AEL Limasol de Chipre rescindió el contrato de Christos Papacostas en 2014 por presentar falsa documentación, situación que luego el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) respaldó.

Rodrigo Holgado apelará ante el TAS

Rodrigo Holgado apelará la sanción ante el TAS. A pesar de que la FIFA ya ratificó la decisión inicial de inhabilitarlo por un año sin actividad oficial, el jugador buscará revertir esta sanción en la máxima instancia deportiva

El recurso ante el TAS representa la última oportunidad para Holgado de demostrar que no hubo causa justificada para la sanción, lo cual, de ser exitoso, podría cambiar la situación contractual y el riesgo de rescisión por parte del club caleño.