CANAL RCN
Deportes

¿América de Cali puede rescindir el contrato de Rodrigo Holgado? Hay precedentes

El delantero no podrá tener actividades ligadas al fútbol hasta septiembre de 2026 tras una fuerte sanción de la FIFA.

Rodrigo Holgado América de Cali (3)
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
02:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Rodrigo Holgado, junto a otros 6 jugadores que representaron a la Selección de Malasia, fueron sancionados con un año sin actividad oficial, luego de que la FIFA determinara que todos falsificaron sus documentos indicando que tenían la nacionalidad de ese país.

No paran las malas noticias para América de Cali: FIFA anunció decisión final con Rodrigo Holgado
RELACIONADO

No paran las malas noticias para América de Cali: FIFA anunció decisión final con Rodrigo Holgado

Junto a la federación malasia apelaron la decisión, pero el máximo ente del fútbol mundial desestimó las pruebas y terminó ratificando la sanción, por lo que América de Cali ahora tiene un jugador con contrato hasta diciembre de 2026, que no puede hacer parte del equipo profesional.

¿América de Cali puede rescindir el contrato de Rodrigo Holgado?

De acuerdo a lo expresado por Marcelo Bee Sellares, abogado especialista en derecho deportivo y administrativo, los clubes (de origen o de destino) tienen la facultad, de forma justificada, para terminar el contrato de un jugador que se encuentre inhabilitado por la FIFA.

Explica que los artículos 14 y 14 bis del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ FIFA) permite que clubes o jugadores terminen los contratos de forma unilateral ante un incumplimiento grave o conducta dolosa que vulnere la buena fe contractual. En este caso, América podría aferrarse al artículo 14 sin pagar indemnización.

Además, Bee señala que hay precedentes importantes. Por ejemplo, el club AEL Limasol de Chipre rescindió el contrato de Christos Papacostas en 2014 por presentar falsa documentación, situación que luego el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) respaldó.

Rodrigo Holgado apelará ante el TAS

Rodrigo Holgado apelará la sanción ante el TAS. A pesar de que la FIFA ya ratificó la decisión inicial de inhabilitarlo por un año sin actividad oficial, el jugador buscará revertir esta sanción en la máxima instancia deportiva

El recurso ante el TAS representa la última oportunidad para Holgado de demostrar que no hubo causa justificada para la sanción, lo cual, de ser exitoso, podría cambiar la situación contractual y el riesgo de rescisión por parte del club caleño.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Colombia empató 1-1 con Alemania en su debut del Mundial Sub-17: vea los goles

Selección Colombia

¡Colombia le empata a Alemania! La 'tricolor' iguala 1-1 en el Mundial Sub-17: vea la anotación

Selección Colombia

🔴 Colombia 1-1 Alemania por el Mundial Sub-17: reviva los mejores momentos del partido

Otras Noticias

Cundinamarca

Menor desapareció tras ser arrastrada por el fuerte caudal del río Blanco en Cundinamarca: ¿qué se sabe?

La pequeña fue arrastrada por una creciente súbita mientras jugaba con otra niña.

Dólar

Atento: ¡este fue el nuevo precio con el que el dólar cerró en Colombia HOY 4 de noviembre de 2025!

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 4 de noviembre de 2025.

Viral

“No existe cantidad monetaria que me haga pisar Venezuela”: Arcángel y su mensaje sobre el régimen de Nicolás Maduro

Gustavo Petro

VIDEO | Nicolás Maduro defendió al presidente Petro y señaló a Daniel Noboa del tráfico de drogas

Alimentos

¿Por qué los expertos recomiendan la manzana verde como escudo anti-enfermedades?