CANAL RCN
Deportes

No paran las malas noticias para América de Cali: FIFA anunció decisión final con Rodrigo Holgado

Luego de que la Selección de Malasia y los siete jugadores implicados en el escándalo apelaran la decisión, se conoció lo que pasará en todos los casos.

Rodrigo Holgado América de Cali (2)
FOTO: Rodrigo Holgado -IG

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
03:26 p. m.
El América de Cali enfrenta un nuevo revés en el cierre de la temporada 2025 tras conocerse la decisión de la FIFA sobre la sanción de un año sin actividad para Rodrigo Holgado por presentar documentación falsa para jugar con la Selección de Malasia.

El máximo organismo del fútbol mundial suspendió al jugador argentino, junto a otros 6 futbolistas que incurrieron en la misma práctica, por lo que todos tomaron la decisión de apelar junto a la federación de Malasia.

¿Qué decisión tomó la FIFA?

El fallo, emitido por la Comisión de Apelación, confirma la inhabilitación del delantero argentino para participar en cualquier competencia oficial relacionada al fútbol durante 12 meses.

Por lo tanto, se mantiene firme la decisión inicial de su Comisión Disciplinaria, que había impuesto el castigo luego de determinar irregularidades relacionadas con documentación utilizada en registros y transferencias internacionales. De esta forma, el caso de Holgado queda cerrado a nivel administrativo, sin posibilidad de apelación adicional.

Impacto en América de Cali

Holgado, quien ya se encontraba separado del plantel profesional, queda oficialmente inhabilitado para competir hasta septiembre de 2026, según la comunicación del máximo organismo del fútbol mundial.

Su situación contractual con el club escarlata aún no ha sido definida, aunque se espera que la dirigencia tome una decisión en los próximos días respecto a la finalización del vínculo, pues tiene vínculo vigente hasta diciembre del próximo año.

El equipo caleño, que actualmente disputa la parte final de la Liga BetPlay y las semifinales de la Copa BetPlay, pierde así a uno de sus atacantes más experimentados en un momento clave de la temporada.

