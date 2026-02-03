CANAL RCN
Colombia

Ellos son los conjueces que definirán si Iván Cepeda podría ir a la consulta de marzo

Se definirá si Cepeda participará en las elecciones de marzo. De no ser así, iría como candidato en primera vuelta.

FOTO: Senado de la República

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 03 de 2026
04:29 p. m.
Ya hay nuevos conjueces en el caso para decidir si Iván Cepeda puede ir a la consulta de marzo. Serán Alberto Rojas, del Partido Liberal; y Gustavo Martín Coreal, de Colombia Justa Libres.

El conjuez remanente es Hollman Ibáñez, de Alianza Verde. Con esta decisión, se confirma que la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó el impedimento del abogado Alejandro Sánchez.

¿Quiénes son los conjueces?

El 26 de octubre de 2025 se llevó a cabo la consulta interna del Pacto Histórico, en la que Cepeda compitió contra la exministra Carolina Corcho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Este último, aunque apareció en el tarjetón, había renunciado.

El senador ganó con más del 64 % de los votos, quedando como el candidato de la coalición. También se votó por los candidatos para Senado y Cámara de Representantes.

Cepeda dice que irá a primera vuelta si no está en la consulta

Sin embargo, surgió una duda sobre si Cepeda podía participar en la consulta del próximo 8 de marzo. La decisión quedó en manos del CNE, pero no se ha llegado a una solución.

A través de redes sociales, el senador sostuvo que, en caso de no hacer parte de la consulta, está listo para ir a las urnas en la primera vuelta en mayo: “Crecen los esfuerzos y maniobras para debilitar y destruir nuestro proyecto (…) Una de ellas es intentar vetarme en la consulta, utilizando métodos tramposos (…) Vamos a ir directamente a primera vuelta y los vamos a vencer”.

