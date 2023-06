Gareca habló del sueño de dirigir a América y Tulio Gómez respondió

Con la derrota 2-1 contra Millonarios el sábado pasado, América de Cali quedó fuera de la disputa por un cupo a la final de la liga BetPlay, por lo que las decisiones de la directiva no se harían esperar para evitar un nuevo fracaso la próxima temporada. El objetivo siempre ha sido ser campeón.

Con ese panorama, se avecinan varios cambios dentro del club, entre los que figura la salida de Alexandre Guimaraes. Todavía no es oficial, pero distintas versiones dan por hecha la no continuidad del entrenador en el banquillo 'escarlata', y así, la búsqueda de un nuevo DT empezó a intensificarse.

Ricardo Gareca, el sueño de los hinchas de AMérica

Aunque todavía no hay candidatos claros más allá del posible interés por Alejandro Restrepo y Lucas González, los hinchas sueñan con el regreso de un ídolo: Ricardo Gareca.

El argentino confirmó su salida de Vélez Sarsfield el último fin de semana luego de flojos resultados, por lo que empezó a tomar fuerza como posible sucesor de Guimaraes. Sin embargo, Tulio Gómez se encargó de bajarle el pulgar a esa posibilidad de inmediato.

Tulio Gómez bajó el pulgar

"Ese DT me encanta, pero es de 2 millones de dólares aproximadamente. Es humo", le respondió el dueño de América a Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports.

Gareca confiesa posibilidad de dirigir a América

Bajo esa misma sintonía habló Gareca sobre la posibilidad de volver a América ahora como DT. Sin dar espacio a interpretaciones, fue claro y sincero y negó contactos hasta el momento, pues declaró que recién dejó Vélez y todavía no está preparado para asumir un nuevo reto.

"No he tenido algo que pueda decir que es concreto, me desvinculé de Vélez, todo fue recién el lunes, en rueda de prensa. Estoy reacomodándome a esta vida alejada de mi profesión. En estos momentos, estoy procesando el hecho de volver a una rutina fuera del fútbol. No sé qué me deparará o hacia dónde iré", dijo en diálogo con Win Sports desde Buenos Aires.

"El fútbol es impredecible y nos lleva a lugares que no pensamos. En estos momentos tengo que ir acomodándome después de estos tres meses en Vélez, que fueron muy intensos, me ocupaba mucho la cabeza, estaba todo el día procesando cómo levantar al equipo y me consumía todo el tiempo", añadió.

Por si faltara claridad, sobre algún acercamiento con Tulio Gómez o algún directivo de los 'diablos rojos' aclaró que "no he recibido ninguna llamada del América. En su momento apenas me desvinculé de Perú y he tenido una breve charla con Tulio, en su momento".

Hace un año, cuando se dio la salida de Juan Carlos Osorio de América, Gareca dejó la dirección técnica de Perú un par de meses después tras la eliminación de Catar 2022 contra Australia en el repechaje. Por entonces se le vinculó con muchos equipos, entre esos la Selección Colombia, pero el propio entrenador confesó haber tenido diálogos para dirigir al 'escarlata'.

"Cuando me desvinculé, él (Tulio Gómez) quería hablar de un proceso, de cómo estaba yo. Y le manifesté que, la etapa que iba a tener, una vez me alejé de la Selección de Perú, era esperar a que terminara el Mundial. Así me manifesté por propuestas que tuve de clubes, lo primero era ver el Mundial y, a partir de ahí, sí estaba abierto a una selección o club, para volver a trabajar", dijo.

El nexo de Ricardo Gareca con Colombia es fuerte. Jugó cuatro años entre 1985 y 1989 en América de Cali siendo campeón de liga en dos oportunidades. En 2005 regresó al país para dirigir brevemente al equipo caleño y luego pasó a Independiente Santa Fe. Desde entonces, en múltiples ocasiones se le ha vinculado con entrenar nuevamente en el país a nivel selección o club.

Según confesó el 'tigre', esa posibilidad no es lejana a pesar de su éxito en el continente y le abrió la puerta a volver al país en el corto plazo. "No me resultaría complicado volver a estar, porque he jugado, he dirigido, he vacacionado y siempre hay motivo de que pueda ir o visitar. No me resultaría para nada extraño que pudiera volver a trabajar en Colombia".