Prográmese: fin de semana lleno de clásicos en Europa y Boca vs. River con colombianos en cancha

El fin de semana de Halloween cuenta con una programación espectacular en cuanto a fútbol internacional se refiere; clásicos en Inglaterra, Italia, Alemania y Argentina marcarán la agenda para que las personas que se queden en su casa durante el puente festivo disfruten del 'deporte rey'.

Clásicos del fin de semana en Europa

El sábado 31 de octubre a primera hora se inaugura el fin de semana futbolero con Chelsea vs. Manchester United a las 7:30 de la mañana por la Premier League.

A las 12:30, Bayern Múnich, sin Luis Díaz por lesión, y Borussia Dortmund jugarán 'Der Klassiker' en busca del liderato de la Bundesliga; ambos clubes suman 17 puntos y el ganador será el único líder del torneo.

A las 2:45 de la tarde, Milán e Inter protagonizarán una nueva edición del 'Derby della Madonnina' en el que los 'rojinegros' oficiarán como locales en busca de acercarse a su rival de toda la vida, que es el líder de la Serie A.

El domingo 1 de noviembre, Liverpool recibe al líder Arsenal a las 11:30 de la mañana en uno de los mejores partidos que la Premier League puede ofrecer actualmente.

A las 2:45 p. m., Juventus y Napoli, una de las rivalidades más calientes del fútbol europeo, se enfrentan para intentar acercarse a las copas internacionales en el estadio de Turín.

Superclásico argentino con colombianos en cancha

El domingo 1, Boca Juniors y River Plate jugarán el superclásico de Argentina en La Bombonera de Buenos Aires a la 1 de la tarde; el 'xeneize' contará con Álvaro Montero y Sebastián Villa entre los convocados, mientras que River Plate tendrá a Rafael Santos Borré.

Boca Juniors marcha con un presente casi perfecto en todas las competiciones y se prepara para la gran final de la Copa Sudamericana en Barranquilla vs. Atlético Mineiro.