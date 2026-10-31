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Prográmese: fin de semana lleno de clásicos en Europa y Boca vs. River con colombianos en cancha

Durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, amantes del fútbol podrán disfrutar de clásicos en las principales ligas del mundo.

Prográmese: fin de semana lleno de clásicos en Europa y Boca vs. River con colombianos en cancha
Foto: Boca Juniors | River Plate

Noticias RCN

octubre 31 de 2026
09:13 a. m.
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El fin de semana de Halloween cuenta con una programación espectacular en cuanto a fútbol internacional se refiere; clásicos en Inglaterra, Italia, Alemania y Argentina marcarán la agenda para que las personas que se queden en su casa durante el puente festivo disfruten del 'deporte rey'.

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Clásicos del fin de semana en Europa

El sábado 31 de octubre a primera hora se inaugura el fin de semana futbolero con Chelsea vs. Manchester United a las 7:30 de la mañana por la Premier League.

A las 12:30, Bayern Múnich, sin Luis Díaz por lesión, y Borussia Dortmund jugarán 'Der Klassiker' en busca del liderato de la Bundesliga; ambos clubes suman 17 puntos y el ganador será el único líder del torneo.

A las 2:45 de la tarde, Milán e Inter protagonizarán una nueva edición del 'Derby della Madonnina' en el que los 'rojinegros' oficiarán como locales en busca de acercarse a su rival de toda la vida, que es el líder de la Serie A.

El domingo 1 de noviembre, Liverpool recibe al líder Arsenal a las 11:30 de la mañana en uno de los mejores partidos que la Premier League puede ofrecer actualmente.

A las 2:45 p. m., Juventus y Napoli, una de las rivalidades más calientes del fútbol europeo, se enfrentan para intentar acercarse a las copas internacionales en el estadio de Turín.

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Superclásico argentino con colombianos en cancha

El domingo 1, Boca Juniors y River Plate jugarán el superclásico de Argentina en La Bombonera de Buenos Aires a la 1 de la tarde; el 'xeneize' contará con Álvaro Montero y Sebastián Villa entre los convocados, mientras que River Plate tendrá a Rafael Santos Borré.

Boca Juniors marcha con un presente casi perfecto en todas las competiciones y se prepara para la gran final de la Copa Sudamericana en Barranquilla vs. Atlético Mineiro.

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