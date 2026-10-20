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América de Cali y lo que se sabe sobre la supuesta llegada de nuevos dueños

Volvieron a aparecer rumores con relación a la posible salida de la administración de Tulio Gómez y su familia del equipo caleño.

Tulio Gómez junto a Marcela Gómez y Miryam Giraldo directivos de América de Cali
FOTO: @miryamgiraldogomez - IG

Ángel Ballén

octubre 20 de 2026
07:24 a. m.
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Cada semestre, en América de Cali aparecen nuevos rumores con relación a la posible venta del equipo. Actualmente, Tulio Gómez y su familia son los accionistas mayoritarios de la institución y han confirmado públicamente que buscan inversionistas para dar un salto de calidad, pero todavía no hay información oficial al respecto.

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En esta oportunidad, el periodista Jaime Dinas indicó en su cuenta de X que los Gómez Giraldo pasarían a ser accionistas minoritarios de América a partir de 2027, asegurando que venderían un porcentaje importante de su participación en el club.

Además, señaló que los trabajadores de América de Cali ya fueron notificados sobre el cambio de administración. Ante esto, tras consultar con diferentes colaboradores en el cuadro caleño, la información fue desmentida.

¿Qué dicen en América de Cali sobre un cambio de administración?

En diferentes consultas al interior del club, no se ratificó la información entregada sobre un eventual cambio de administración. De hecho, es de considerar que un movimiento tan importante como la eventual venta de América de Cali tendría cláusulas de confidencialidad que impediría que esa información sea ventilada.

Por otro lado, el mismo Tulio Gómez emitió un comunicado oficial el pasado 10 de agosto en donde se fue de frente contra el periodista que entregó esta información y dejaron claro que si bien hay fondos de inversión interesados, no hay ningún negocio concreto.

Cuando exista una negociación definitiva seremos nosotros quienes la comuniquemos de forma oficial y transparente. No serán los rumores ni los intereses particulares de terceros quienes les informen sobre el destino de nuestra institución.

Con esto, como pasa cada seis meses con este equipo, se desmintió que América de Cali haya sido vendido. Habrá que ver si en algún momento se llega a dar este esperado cambio para un sector importante de la hinchada.

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