Independiente Santa Fe habría enviado propuesta de compra por figura del extranjero

Independiente Santa Fe se encuentra todavía en disputa de los dos títulos que faltan por entregarse en el fútbol colombiano: la Liga Betplay y la Copa Betplay; sin embargo, la directiva ya piensa en lo que será el 2027 y ya estaría en conversaciones con un club del extranjero para comprar a una de las figuras que ha tenido el equipo durante la presente temporada.

Por la Liga, el 'león' perdió en su último compromiso en condición de visitante ante Llaneros y puso en duda su permanencia en el grupo de los 8 a falta de un partido aplazado que deberá jugar contra Jaguares, mientras que por la Copa, recibirá en partido único a Once Caldas para definir el clasificado a semifinales, donde ya espera Atlético Nacional.

Santa Fe habría enviado propuesta a Santos Laguna por Franco Fagúndez

Según información de periodistas que cubren la actualidad del club 'cardenal', Santa Fe habría enviado una propuesta de compra al club mexicano Santos Laguna por el delantero uruguayo Franco Fagúndez, una de las figuras del equipo durante el último semestre y que haga parte de la plantilla del 2027, donde es muy probable que participe en alguna de las dos competencias internacionales de Sudamérica.

Aunque en días pasados el propio presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, había manifestado que la compra de Fagúndez no sería posible por la poca asistencia de la hinchada al estadio y que desde México habían afirmado que no había una opción de compra, esta nueva información significa una buena noticia para los seguidores 'cardenales' que quieren que el atacante extranjero siga haciendo parte del club.

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Números de Fagúndez en 2026 con Santa Fe

Con Independiente Santa Fe en 2026, Franco Fagúndez registra un total de 37 partidos con 11 goles y 4 asistencias, siendo uno de los extranjeros más importantes de la liga durante el presente año.

Según la plataforma especializada Transfermarkt, Fagúndez tiene un valor de mercado de 900 mil euros.