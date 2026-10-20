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Despegó la primera misión espacial a una luna marciana: el viaje de ida tardará casi un año

A su regreso, se espera que traiga varias muestras sobre el satélite natural que, algún día, podría servir de estación espacial.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP

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AFP

octubre 20 de 2026
07:20 a. m.
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Para entender el origen del sistema solar y cómo la Tierra se convirtió en un lugar habitable, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) acaba de dar inicio a una travesía inédita, de ida y vuelta, a una de las lunas de Marte.

En alianza con instituciones universitarias, firmas tecnológicas y las agencias espaciales de Estados Unidos y Europa, busca convertirse en la primera en la historia en descender y tomar muestras de uno de los dos satelites del planeta rojo.

El plan de vuelo contempla que la nave espacial no tripulada Martian Moons eXploration (MMX) alcance Fobos —el satélite más grande de Marte— en agosto del año entrante.

Tras su llegada, la sonda se posará sobre la superficie durante un periodo de hasta tres años, con el objetivo de recolectar al menos diez gramos de material rocoso y arena. A diferencia de Fobos, la otra luna marciana, Deimos, solo será objeto de observación remota sin ningún tipo de alunizaje.

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El alunizaje será uno de los mayores retos:

Tocar la superficie de Fobos supuso uno de los desafíos técnicos más complejos de la misión: los científicos de la JAXA explicaron que el diseño y desarrollo de las bases de aterrizaje exigieron una precisión extraordinaria debido a la gravedad extremadamente baja de este cuerpo celeste.

Más allá de la recolección muestras, el proyecto busca sentar los cimientos operativos para una futura presencia humana en el espacio profundo. De acuerdo con la agencia nipona, MMX evaluará si Fobos puede funcionar como una "estación espacial natural", un paso "esencial para la exploración tripulada de Marte".

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Detalles sobre el despegue de la misión japonesa:

La misión espacial comenzó formalmente a las 4:41 hora local del martes 20 de octubre, momento en que el cohete insignia H3 despegó desde el Centro Espacial de Tanegashima. Tras desprenderse de la etapa de impulso, la sonda confirmó un inicio favorable de su travesía. "Se ha confirmado la separación de MMX", transmitió la JAXA en directo durante la cobertura del lanzamiento. "MMX se ha desprendido del cohete H3 y está comenzando su viaje hacia el sistema marciano".

Poco después de la maniobra, el equipo en tierra confirmó la recepción de señales estables sobre el funcionamiento óptimo de la nave en ruta hacia la órbita de Marte.

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