América ya habría tomado decisión sobre el futuro de Jorge Polilla Da Silva tras eliminación

Tras la dolorosa eliminación de toda posibilidad de jugar la final del FPC, los ánimos en América se ha tornado de tensión e incertidumbre con respecto al futuro de algunos referentes.

Este jueves, previo al duelo de la última jornada del grupo A, se confirmó que Jorge Polilla Da Silva, técnico, no será más DT del equipo rojo.

La noticia ha caído como un balde de agua fría en el seno de la afición y la directiva del América de Cali. El técnico uruguayo confirmó su fin de historia con los escarlatas, dejando a la deriva el barco.

Esto dijo el Polilla Da Silva sobre su futuro

“No, no. He tomado una decisión, más allá de lo que por ahí el club fuera a decir, hemos decido por parte de todo el cuerpo técnico, dar por finalizado nuestro vínculo con el club y ver qué otras opciones puede haber para seguir trabajando y desearle lo mejor a América”, dijo el DT en charla con el periodista Marino Millán.

Da Silva confirmó que ante el DIM será su último juego como DT en mando del equipo vallecaucano.

"Este sería el último partido. Ojalá podamos cerrarlo con una victoria y le permita seguir sumando para la reclasificación y jugar a nivel internacional el otro año", dijo.

Y agregó: "Con tristeza, porque es un club al que quiero mucho, con el que estuve vinculado hace muchos años, pero son etapas, esta es una que no pudimos alcanzar el objetivo, que era ser campeones, pero me voy con la tranquilidad de haber hecho las cosas con toda la honestidad para la que siempre he trabajado”.

Números de Polilla da Silva en América

El uruguayo dejó un rendimiento de aproximadamente el 58% (31 victorias, 21 empates, 13 derrotas en 65 partidos).

Al frente del banquillo, dirigió un total de 32 encuentros con 15 victorias, 13 empates y 4 derrotas, lo que da un rendimiento de 1.81 puntos por partido, pero otras fuentes, más recientes y con la noticia de su salida, hablan de los 65 partidos mencionados. Tomaremos los datos más actualizados y corroborados por diversas fuentes periodísticas al momento de su salida.