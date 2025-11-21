América pide a gritos el acompañamiento de sus hinchas: “Nos hacen falta”

América de Cali volvió a vivir una noche difícil en el arranque de los cuadrangulares semifinales, luego de caer 1-0 frente a Atlético Nacional en Medellín. Más allá del resultado, el foco del análisis estuvo en la rueda de prensa posterior, donde Álex Escobar, técnico encargado en el campo de juego, entregó un mensaje contundente dirigido a la hinchada roja. Con un tono sereno pero firme, el exjugador expresó su preocupación por el vacío que ha dejado la protesta de los aficionados, quienes han decidido no asistir al estadio como forma de rechazo a las directivas.

Escobar, quien lidera desde la raya ante la imposibilidad de David González de dirigir dentro del campo, aprovechó el espacio para insistir en la importancia del acompañamiento en esta fase definitiva del campeonato. El exvolante, identificado históricamente con los colores escarlatas, recordó que la energía de la tribuna ha sido siempre un impulso determinante para el equipo.

“El hincha nos hace mucha falta”: mensaje directo a la afición

Durante la conferencia, Escobar habló desde la vivencia personal: “Yo soy hincha del América desde mis 11 años de vida, desde esa edad estoy en la institución, me comí las verdes y las maduras. El hincha le hace mucha falta al equipo”. Según explicó, la ausencia del público no solo se nota en el ambiente del Pascual Guerrero, sino en el ánimo del plantel, que enfrenta la fase final con la necesidad de sentirse respaldado.

El técnico encargado fue claro al manifestar que entiende la protesta, pero también subrayó que para los jugadores el apoyo es un motor emocional invaluable: “Tenemos que hacer doble esfuerzo porque por las situaciones que hay de la protesta del hincha, para todo el plantel y los jugadores nos hace falta ese aliciente y ese canto de la barra y la hinchada”.

Confianza en el grupo y mirada en los próximos duelos

Pese al tropiezo, Escobar destacó la actitud del equipo en Medellín y aseguró que América mantiene intacta su ambición competitiva. “América es un grande y hoy peleó, no es ninguna cenicienta. América va a luchar, va a pelear, el grupo está fuerte”, afirmó, resaltando que el equipo mostró orden y espíritu, incluso en un escenario adverso.

De cara a lo que viene, el técnico encargado recordó que el club disputará dos partidos consecutivos como local, encuentros que considera decisivos para reposicionarse en el cuadrangular. “Vamos con lo que tenemos y con el alma. Si ganamos esos dos partidos, ‘mamita querida’. América no es ninguna cenicienta”, concluyó, enviando un mensaje de fe y determinación.