El partido entre Millonarios y América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, correspondiente a los cuadrangulares semifinales de la Liga Dimayor 2026, quedó marcado por un episodio de discriminación fuera de la cancha que volvió a encender las alarmas en el fútbol colombiano.

Tras la expulsión del defensor escarlata Dany Rosero, un aficionado local realizó gestos racistas y lanzó un escupitajo hacia el futbolista cuando se retiraba rumbo a los vestuarios. Ante la gravedad del hecho, América de Cali emitió un pronunciamiento oficial exigiendo investigaciones y sanciones efectivas para que el caso no quede impune.

El incidente se produjo cerca del minuto 49 del compromiso, disputado el viernes 27 de noviembre de 2026 y que finalizó con empate 0-0. Dany Rosero vio la segunda tarjeta amarilla tras una acción sobre Leonardo Castro y debió abandonar el terreno de juego. En ese trayecto hacia el túnel de acceso a los camerinos, las cámaras de la transmisión captaron a un hincha en la tribuna haciendo mímica de simio y escupiendo en dirección al zaguero, quien optó por no responder a la provocación.

Aunque lo deportivo incluyó un marcador cerrado y tres expulsiones en el trámite del encuentro, el foco de la opinión pública y de las dirigencias se trasladó de inmediato hacia la conducta registrada en las gradas.

América impuso tajante postura tras el acto de racismo

Además del comunicado oficial, América de Cali condenó de manera categórica la agresión verbal, gestual y física sufrida por su jugador. El club vallecaucano subrayó que ningún futbolista o persona debe tolerar expresiones de odio, intolerancia o discriminación, sin importar la rivalidad histórica ni las decisiones arbitrales dentro del campo.

A su vez, el club escarlata sentenció que el hecho no debe quedar impune y que debe ser condenado por las autoridades correspondientes.

"Nuestras publicaciones serán en blanco y negro hasta que las autoridades competentes tomen medidas frente al acto de racismo vivido ayer en el estadio El Campín. El racismo no puede quedar impune", publicó.