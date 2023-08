Mayor accionista del América de Cali dio la sentencia de Lucas González

La crisis del América de Cali sigue cada vez peor, teniendo en cuenta los resultados deportivos que se han obtenido durante la presente temporada, haciendo que los aficionados del equipo ‘escarlata’ arremetan contra Lucas González, quien no ha superado las expectativas tras su llegada al equipo caleño.

Luego de la derrota cuatro goles a tres contra el Junior de Barranquilla, la situación se tornó cada vez más complicada para el cuerpo técnico y directivos, motivos por el cual, la junta directiva tomó la decisión de rescindir el contrato del bogotano el pasado viernes 25 de agosto, dejando claro que se habían equivocado en contratar al exentreador de Águilas Doradas.

Sin embargo, los jugadores del equipo escarlata salieron a la rueda de prensa citada este sábado 26 de agosto en la sede del club, para respaldar el trabajo realizado por el cuerpo técnico de Lucas González, haciendo que las directivas le dieran al entrenador una última oportunidad frente a Independiente Santa Fe.

En conversaciones con Caracol Radio, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, habló sobre la situación con el entrenador y dejó claro que la decisión de reversar la decisión de Lucas González fue por petición de los jugadores.

“Nos pidieron un compás de espera y uno no puede ser autócrata. Esto es un equipo de fútbol y si lo hicimos fue por algo. Nos acogimos a la respuesta de los jugadores y mañana después de terminar el partido nos daremos cuenta si así es o no”, aseguró Tulio Gómez.

Además, dejó claro que en dado caso que Independiente Santa Fe logre la victoria en el Pascual Guerrero el próximo domingo, Lucas González tendría una inminente salida del club ‘Escarlata’: “No hay nada más que hacer”.

Puede leer: Nuevos disturbios de hinchas del Junior quedaron registrados en video

Por último, agregó: “Sí, me gusta cómo trabaja, el 90% me gusta, tiene que ser más equilibrado. Si los jugadores han salido a respaldarlo es por algo y en este tiempo hemos tenido más de cinco entrenadores que han dejado el equipo y nunca han salido a respaldarlos. Lamentablemente, los resultados no se dan y América no es un equipo de aguantar procesos y más en época de elecciones”.

Hinchas del América de Cali mostraron su inconformismo

Este sábado 26 de agosto, se vivieron momentos de tensión y caos a las afueras de la Sede Deportiva Cascajal. Una multitud de hinchas del América de Cali se citó en la entrada del recinto para pedir la salida inmediata de Lucas González, tras la debacle del miércoles pasado contra el Junior de Barranquilla. Sin embargo, los jugadores 'escarlatas' respaldaron al entrenador bogotano, quien tendría una última oportunidad contra Santa Fe.

Cuando la barra se enteró de que los futbolistas habían apoyado a González, se idearon un cántico en un tono bastante agresivo y amenazante. "Jugadores, jugadores… no se los decimos más, dejen ir a ese 'pato' o qué lío se va armar", empezaron a cantar.